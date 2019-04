12:00 Uhr

Starker Auftritt für das Bezirksjugendorchester

86 Musikerinnen und Musiker und zwei Orchester gleichzeitig: Beim Konzert zum Abschluss der Jugendlehrgangswoche sowie des Bezirksjugendorchesters des ASM am Samstag im Forum am Hofgarten in Günzburg standen sie am Ende alle noch einmal gemeinsam auf der Bühne.

Nach der Lehrgangswoche in Bliensbach haben sich die jungen Musikerinnen und Musiker im Günzburger Forum noch weiter gesteigert. Auch die Prüfungsergebnisse können sich sehen und hören lassen.

Von Peter Wieser

86 junge Musikerinnen und Musiker aus dem Bezirk 12 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds haben in der Woche nach Ostern an der 36. Lehrgangswoche in Bliensbach teilgenommen, um sich ganz der Musik zu widmen. 47 von ihnen haben ihre Bläserprüfungen D1 und D2 abgelegt, gleichzeitig konnten die Mitglieder des im vergangenen Jahr neu gegründeten Bezirksjugendorchesters ihr musikalisches Können weiter vertiefen. (Lesen Sie dazu auch: Musiknachwuchs des Landkreises strömt nach Bliensbach)

Motiviert waren sie am Samstag aufs Äußerste: Zum Abschluss veranstalteten das Lehrgangsorchester und das Bezirksjugendorchester im Forum am Hofgarten ihr Abschlusskonzert. Eltern, Jugendleiter und Vertreter der Musikkapellen des Bezirks 12 waren ins Forum gekommen, um ihre Nachwuchsmusiker zurück zu begrüßen.

Den Applaus haben sich die jungen Musiker verdient

Mit dem Stück „A Royal Fanfare“ von Freike van Tuinen eröffnete das Lehrgangsorchester mit dem stellvertretenden Bezirksdirigenten Reiner Hammerschmidt an der Spitze den Konzertnachmittag, zeigte sich bei Kees Vlaks Konzertwerk „Land oft the Pharaos“ ganz schön ägyptisch und nahm das Publikum mit einem Sprung nach Kuba und dem von Robert Longfield arrangierten „Guantanamera“ in südamerikanische Gefilde mit. Mit Rhythmus im Blut und mit der ganzen musikalischen Vielfalt Amerikas sich durch das Forum bewegend, präsentierte sich das Lehrgangsorchester bei Andrew Pearces „Stepping out“. Mit „Everybody needs Somebody“ verabschiedeten 43 Blues Brothers in einem Orchester vereint. Sie hatten bewiesen, mit der D1-Prüfung das Fundament für ihr weiteres musikalisches Schaffen gebaut zu haben. Spätesten bei „We will rock You“ von Queen, der Zugabe, war klar: Daraus wird noch mehr. Den Applaus hatte sich das Orchester verdient.

Michael Fritz, der stellvertretende ASM-Bezirksvorsitzende, hatte nicht zu viel versprochen, als er mit dem Bezirksjugendorchester ein Konzert angekündigt hatte, das seinesgleichen sucht: Mächtig erstürmten die 43 Musikerinnen und Musiker mit robusten Bass-Melodien und mitreißenden Holz-Passagen Rossano Galantes „Mount Everest“ und zähmten in John Powells Konzertwerk „How to train your Dragon“ in den verschiedensten Facetten und voller Spielfreude alle möglichen Arten von Drachen – selbstredend in der vollen Länge. Karl Jenkins prägnant-dramatisches „Palladio“, ein Abstecher ins Casino nach Las Vegas und an einen Werbespot für Diamanten erinnernd, war „Orchestermanager“ Tizian Foag als Gastdirigent vorbehalten.

Das Bezirksjugendorchester gibt es seit einem Jahr

Mit dem Konzertwerk „Madurodam“ von Johan de Meij führten sie das Publikum in den Miniaturpark Den Haags Stadtteils Scheveningen, ließen neben holländischen Walzerklängen kleine „Soldaatjes“ durch die Straßen marschieren und die Glocken von Amsterdams Westerkerk erklingen. Mit dem Konzertwerk „Eiger“ von James Swearingen beendeten sie ihren Auftritt so, wie sie ihn begonnen hatten: gewaltig und mit dem Blick in unendliche Höhen und tiefe Abgründe. Bei „My first Polka“ von Alexander Pfluger standen zum Abschluss alle 86 jungen Musikerinnen und Musiker gemeinsam auf und vor der Bühne.

Im vergangenen Jahr hatte Bezirksdirigent Christian Weng das Bezirksjugendorchester ins Leben gerufen , mit dem Ziel, die Talente im Landkreis zusammenzuführen. Jetzt sagt er: „Die Entwicklung ist gigantisch, die Musiker spielen auf höchstem Niveau.“ Die Musikschulen machten tolle Arbeit, in der Woche in Bliensbach konnte zusätzlich auf Feinheiten und Techniken eingegangen werden – Wissen, welches die Musikerinnen und Musiker nun in ihre Heimatvereine mitnähmen.

Bereits im kommenden Herbst könnte es einen weiteren Auftritt geben. Nach dem Konzert am Samstag darf sich das Bezirksjugendorchester zweifellos zu den ganz starken Orchestern im Landkreis Günzburg zählen.

Das sind die erfolgreichen Prüflinge