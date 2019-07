00:31 Uhr

Starker Regen bringt Fahrer ins Schleudern

Mehrere Unfälle auf der A8

Die starken Regenfälle am Montagnachmittag haben nicht nur die Feuerwehren im Landkreis in Atem gehalten (siehe Seite 26), auch auf der Autobahn A8 mussten Polizei und Rettungsdienst zu einer Reihe von Unfällen ausrücken. Der Schaden: Zehntausende Euro.

Zu einem Unfall mit etwa 15 000 Euro Sachschaden ist es am Montagnachmittag gegen 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau gekommen. Bei Starkregen war ein 45-Jähriger mit seinem Wagen auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung München gefahren, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Der Wagen krachte nach Angaben der Polizei frontal in die Betongleitwand und wurde dabei erheblich beschädigt. Der Mann konnte sein Auto noch selbst auf den Seitenstreifen fahren und wurde nicht verletzt. Von dort wurde das Fahrzeug abgeschleppt.

Etwa eine Stunde später kam es in der Gegenrichtung zu einem Unfall, wobei laut Polizei ebenfalls die nicht angepasste Geschwindigkeit eines Autofahrers die Ursache war. Das Auto des 43-Jährigen, der auf Höhe Großanhausen in Richtung Stuttgart unterwegs war, geriet nach Aquaplaning in Schleudern und kam nach rechts von der Autobahn ab. Der Wagen krachte in die Leitplanken, wurde an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Mann verletzte sich nicht. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit rund 11 000 Euro an.

Gegen 17.45 Uhr mussten die Streifen der Autobahnpolizei Günzburg insgesamt drei Unfälle zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau aufnehmen. Zunächst war ein 33-Jähriger auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart gefahren. Er hatte seine Geschwindigkeit nicht dem herrschenden Starkregen und der damit nassen Fahrbahn angepasst und schleuderte nach Aquaplaning in die rechten Leitplanken, berichtet die Polizei. Der Fahrer verletzte sich und wurde in eine Klinik gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 11 000 Euro geschätzt.

Im Rückstau zu diesem Unfall wollte ein 52-Jähriger den Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen dort fahrenden Wagen. Die beiden Autofahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Schaden dürfte rund 2000 Euro betragen, schätzt die Autobahnpolizei.

Ebenfalls im Rückstau ereignete sich ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, wobei rund 40 000 Euro Sachschaden entstand und zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 63-Jähriger hatte offenbar ungenügenden Sicherheitsabstand zum Vordermann gehalten, konnte seinen Wagen nicht mehr anhalten und fuhr auf das vorausfahrende Auto hinten auf, als dieses abgebremst wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto noch auf das Heck des Vordermanns geschoben. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden, berichtet die Polizei. (zg)

