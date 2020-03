vor 32 Min.

Starkes Bier und starke Sprüche in der Kapuziner-Halle

Für das Starkbierfest unserer Zeitung gibt es noch wenige Restkarten. Wie man an eine kommt.

Die Rede von Bruder Baderbas ist so gut wie geschrieben, die Kapuziner-Halle in Burgau wird noch entsprechend dekoriert. Und auch die „Wirtshausmusikanten“ des Blasmusikvereins Jettingen und der Handschuhmacher Burgau, die erstmals in dieser Formation auftreten (Leitung: Christian Weng), bereiten sich auf diesen Samstag vor. Denn dann kommt wieder die Zeit des Derbleckens.

Um 19 Uhr beginnt das 5. Starkbierfest der Günzburger Zeitung. Wer noch genügend Zeit haben möchte, um etwas zu essen und zu trinken, sollte bereits zum Einlass um 18 Uhr da sein. Aus der Küche der Burgauer Traditionsgaststätte Binderwirt kommen Schweinshaxen, warmer Leberkäs & Co. auf die Tische – eine gute Grundlage für das Starkbier, das zum Anstoßen noch vor der Fastenpredigt für einen kräftigen Probeschluck gereicht wird.

Der Bürgermeister hat Übung

Burgaus Bürgermeister Konrad Barm wird das Fass anstechen. Schieflaufen dürfte da nichts, denn Barm ist inzwischen in dieser Disziplin erprobt. Außerdem hat er mit Rudolf Feuchtmayr, dem Chef der Autenrieder Schlossbrauerei, im Falle des Falles professionelle Unterstützung an seiner Seite.

Kräftig eingeschenkt wird danach nochmals den Politikern. Zum Genießen gibt es aber nichts Flüssiges. Es geht zu diesem Zeitpunkt vielmehr um starke Worte als um starkes Bier.

Der besondere Reiz liegt in diesem Jahr darin, dass das große „GZ-Derblecka“ eine Woche vor der Kommunalwahl stattfindet. Da haben alle fünf Landratskandidaten nicht lange überlegt und die Einladung nach Burgau angenommen. Der amtierende Landrat Hubert Hafner wird sich das sicher ganz genau anschauen. Neben der Politik sind auch Gäste aus Wirtschaft und Gesellschaft vertreten.

Nach der Rede ist noch lange nicht Schluss

Nach Bruder Baderbas’ Ansprache ist noch lange nicht Schluss. Die von Hermann Skibbe gegründete Burgauer Formation 8872 liefert bereits während der Rede den dazu passenden musikalischen Part. Die „Wirtshausmusikanten“ unterhalten dann wieder, wenn das letzte Wort gesprochen ist.

Und der Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung, Till Hofmann, verspricht außerdem ein Quiz mit attraktiven Preisen.

Letzte Gelegenheit: Ein Anruf zwischen 10 und 11 Uhr - und Glück

Die Kapuziner-Halle ist so gut wie ausverkauft. Einige wenige Karten, die dann doch nicht in Anspruch genommen worden sind, stehen für Gäste noch zur Verfügung. Am heutigen Freitag ist somit die allerletzte Gelegenheit, an ein heiß begehrtes Ticket zu kommen. Dies ist allerdings nur nach telefonischer Reservierung heute zwischen 10 und 11 Uhr möglich (solange der Vorrat reicht). Die Nummer der GZ-Hotline lautet: 08221/91752. Die Karten liegen dann an der Abendkasse bereit.

Wer nicht das Glück hat, ein Ticket zu ergattern, dem steht eine andere Möglichkeit offen: Am Sonntag, 8. März, findet wenige Stunden nach dem „Derblecka“ – ebenfalls in der Kapuziner-Halle – ein Frühschoppen mit Bruder Baderbas und 8872 statt. Dann trägt Baderbas alias Karl Bader nochmals seine Fastenpredigt vor. Weißwürste, Wienerle und Flüssiges gibt es auch. Diese „zweite Lesung“ beginnt laut Kulturamtsleiter Stefan Siemons um 11 Uhr, die Tageskasse hat ab 10 Uhr geöffnet. Vorverkaufsstellen sind das Kulturamt der Stadt Burgau, die Buchhandlung Pfob und die Wachszieherei Bader. Online kann bestellt werden unter www.burgau.de (gz)

