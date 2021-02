vor 57 Min.

Start für den Kindergartenanbau in Gundremmingen

Plus Was in den nächsten Wochen beim Projekt in Gundremmingen passieren wird. Kritik gab es im Gremium hinsichtlich der Regelungen für die Grundschule.

Von Peter Wieser

Entlang der Schulstraße in Gundremmingen zieht sich bis zur Straßenmitte ein Bauzaun: Vor Kurzem haben die Arbeiten für den Erweiterungsanbau des Kindergartens begonnen. Die Schulstraße selbst wird voraussichtlich für die Dauer von sechs bis neun Monaten mit einer Einbahnregelung aus der Richtung des Dorfladens hin zur Hauptstraße befahrbar sein.

In ein bis zwei Wochen wird die Tiefgarage gesperrt – auch dort werden verschiedene Maßnahmen stattfinden und sie wird teilweise als Lagerfläche dienen. Der derzeitige Eingang zum Kindergarten soll noch für etwa vier Wochen bestehen bleiben, im Anschluss wird der Zugang über den hinteren Eingang beziehungsweise über die Außeneingänge erfolgen. Parallel dazu ist vorgesehen, dass die Vorschulkinder ins Museum ziehen. „Einfach, um ein bisschen Platz zu schaffen“, erklärte Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU) jetzt bei der Sitzung des Gemeinderats. Nach den Umbaumaßnahmen bietet der Kindergarten mit drei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen Platz für insgesamt 103 Kinder.

Gundremmingens Bürgermeister kritisiert die Staatsregierung

Kritik übte Bürgermeister Bühler im Hinblick auf die derzeitige Situation in der Grundschule: Was er seitens der Staatsregierung vermisse, das seien frühzeitige und konkrete Aussagen gegenüber Schule, Lehrerschaft und Sachaufwandsträger, was den Ablauf des Schulbetriebs betreffe. Noch unangenehmer sei die Vorgabe, nach Stundenplan zu unterrichten. Es wäre wichtiger, findet Bühler, Lehrern die Freigabe zu erteilen, sich auf das Wesentliche und damit auf die Hauptfächer zu konzentrieren.

Zum 5. März endet die Amtszeit des Ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Gundremmingen. Nachdem aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie keine Dienstversammlung und damit keine Neuwahl stattfinden kann, bestellte der Gundremminger Gemeinderat den bisherigen Kommandanten und Gemeinderatsmitglied Markus Wecker (GfG) bis zur nächsten ordentlichen Wahl als Notkommandanten. Sein Vertreter, Sebastian Fischer, ist nach wie vor Zweiter Kommandant. Seine Amtszeit endet zum 31. Januar 2024.

Thema war auch die Reinigung der Straßen

Weiter wurde die Einbeziehungssatzung „Bachstraße – Ortsrand“ beschlossen. Seitens der am Verfahren beteiligten Behörden hatte es Bedenken, unter anderem hinsichtlich des Ortsbilds sowie der Bedeutung der Fläche für die Natur, gegeben. Die Gemeinde brachte dem entgegen, dass es sich nur um ein einzelnes Grundstück handle und keine weitere Bebauung stattfinden werde. Zugestimmt wurde auch den über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Rahmen der Haushaltsrechnung 2020. Unter anderem seien diese dem erhöhten Aufwand im Personalbereich, bedingt durch die Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie, geschuldet.

Weiter wurde die Neufassung der Verordnung über die Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter beschlossen. Im Grunde genommen ändert sich am Inhalt der bisherigen Satzung nichts, nach der Einführung der Straßenkategorie A durch den Gesetzgeber ergibt sich lediglich eine Verschiebung innerhalb der Straßengruppen. Für die Gemeinde Gundremmingen bedeutet dies, dass sich die Reinigungsflächen der Hauptstraße und der Lauinger Straße (Gruppe B) auf die Gehwege, Grünstreifen, von der Fahrbahn getrennte Parkstreifen sowie auf die Fahrbahnränder erstrecken. Für alle anderen Straßen (Gruppe C) gilt dies bis hin zur Fahrbahnmitte.

Ärger über Hundekot in Gundremmingen

Bürgermeister Bühler griff in diesem Zusammenhang ein weiteres Mal das Thema Verunreinigung durch Hundekot auf. Wenn man sich gewisse Bereiche der Hauptstraße, in Randbereichen oder in Richtung zur Franziskuskapelle, ansehe, dann sei es eine Zumutung, dort zu laufen, sagte Tobias Bühler. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat die Erhebung eines Verwarngelds in Höhe von 150 Euro beschlossen, sollten Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht beseitigen.

