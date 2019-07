18.07.2019

Stau am Stachus

Eine Ampel soll in Bubesheim Ordnung ins Chaos bringen

Von Sandra Kraus

Viele Autofahrer, die aus Leipheim oder Kötz kommen, kennen in Bubesheim den Stau, der sich an der großen Kreuzung in der Ortsmitte jeden Tag im Berufsverkehr bildet. Der Bubesheimer „Stachus“ war seiner Unfallhäufigkeit in den Jahren 2012 bis 2014 sogar in einer bayernweiten Statistik geführt. „Damit erging der Auftrag an die Verwaltung, sich zu kümmern“, sagte Wilhelm Weirather, seit Kurzem Behördenleiter des Staatlichen Bauamts Krumbach, in der Gemeinderatssitzung.

Über die Jahre wurde ein Kreisverkehr angedacht und wieder verworfen, über die Sinnhaftigkeit von Ampeln nachgedacht. Verkehrsreferent Peter Häußler hielt das Thema in unzähligen Wortmeldungen am Laufen. Heuer im Frühjahr schien dann eine Lösung in Sicht. Eine innovative Teil-Beampelung, die den Verkehr auf den Staatsstraßen von Weißenhorn nach Günzburg ausbremst, wurde vom Straßenbauamt vorgestellt. Doch diese Lösung wurde von der Behörde nach wenigen Monaten wieder verworfen.

Diese Woche präsentierte das Bauamt den Gemeinderäten einen neuen Entwurf. Eine klassische Ampel soll nun Ordnung in das Stachus-Chaos bringen. „Eine gute und sinnvolle Lösung“, warb Weirather. Andreas Müller, Gebietsinspektor beim Bauamt, fügte hinzu: „Wir schützen die schwächeren Verkehrsteilnehmer und nehmen den Druck von den Linksabbiegern.“ In Nord-Süd-Richtung wird Dauergrün herrschen. Neun Induktionsschleifen erfassen den Verkehr und steuern die Grün-Phasen für den aus Leipheim und Kötz kommenden Verkehr. Die vorhandene Verkehrsinsel wird verschwinden. Die Fußgänger sollen durch grüne Ampelmännchen sicher über alle vier Straßen kommen. Zu Beginn soll die Ampel von 6 bis 20 Uhr in Betrieb sein. Bürgermeister Walter Sauter gefiel der Vorschlag: „Eine gescheite Ampel ist mir lieber, vor allem für die Schüler.“ Weirather stellte auch den Zeitplan vor: „September, Oktober ist die Planung fertig, dann wird ausgeschrieben. Ich würde heuer noch gerne vergeben und im Frühjahr dann bauen.“ Die drei Herren aus dem Bauamt versprachen mit der Gemeinde in Verbindung zu bleiben.

