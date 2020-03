vor 24 Min.

Steinewerfer auf Autobahnbrücke zeigen Mittelfinger

Blick von einem Industriegebäude in Jettingen-Scheppach auf die A8 mit der Raststätte Burgauer See.

Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die auf der Brücke vor der Anschlussstelle Burgau standen. Sie sollen sogar noch gelacht haben.

Nachdem am Montagnachmittag Steine von einer Autobahnbrücke aus über die A8 geworfen wurden und mindestens zwei Autofahrer ausweichen mussten, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr. Ein Autofahrer war gegen 17.15 Uhr in Richtung München unterwegs, als er zwei Jugendliche auf der Brücke vor der Anschlussstelle Burgau erkannte.

Er konnte, auf dem linken Fahrstreifen fahrend, nach rechts ausweichen, sodass sein Fahrzeug nicht getroffen wurde. Die beiden etwa 16 Jahre alten Jugendlichen hätten gelacht und den Autofahrern den Mittelfinger gezeigt. Auch einem Autofahrer, der in der Gegenrichtung unterwegs war, fielen die Jugendlichen auf. Er konnte ebenfalls geworfenen Steinen ausweichen, indem er sein Auto nach rechts steuerte.

Trotz der Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen konnten die Jugendlichen nicht mehr ermittelt werden. Einer soll einen schwarzen Helm dabei gehabt und eine blaue Jacke getragen haben, so die Polizei. Auf der Brücke wurde ein orange-weißes Kleinkraftrad gesehen. Die Autobahnpolizei Günzburg bittet um Zeugenhinweise zu den Jugendlichen und dem orange-weißen Kleinkraftrad unter der Telefonnummer 08221/919-311. (zg)

