Stimmenkönig ist jetzt Vize-Bürgermeister

In der Holzwinkel-Gemeinde Winterbach wurden bei der konstituierenden Sitzung drei neue Gremiumsmitglieder vereidigt: (von links) Maximilian Briegel, Tobias Hämmerle und Christina Wörner mit Bürgermeister Roland Schieferle (rechts) und neuem Stellvertreter Lukas Deisenhofer (Zweiter von rechts) vor dem Pfarrhof.

Roland Schieferle ist als neuer Rathauschef in Winterbach vereidigt worden. Lukas Deisenhofer wurde in einer Stichwahl zum Stellvertreter gekürt.

Von Wolfgang Kahler

Auf eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit setzt der neue Rathauschef von Winterbach. Reinhard Schieferle wurde in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats vereidigt. Bei der Entscheidung über den Stellvertreter des Bürgermeisters kam es zur Stichwahl unter zwei Kandidaten.

Als ältestes der acht Winterbacher Gemeinderatsmitglieder nahm Georg Baur mit launigen Worten die Vereidigung Schieferles vor: Der neue Bürgermeister sei mit beachtlichen 97,7 Prozent der Stimmen gewählt worden und habe eine respektable kommunalpolitische Karriere aufzuweisen, war er doch zunächst normales Mitglied des Gemeinderats und dann sechs Jahre Zweiter Bürgermeister. „Schau’n wir mal, wohin ihn der Weg noch führt“, sagte Baur und erntete dafür einen Heiterkeitserfolg. Schieferle ist 50 Jahre alt, verheiratet, hat ein Kind und ist in Teilzeit bei einem bayerischen Handelsunternehmen in Lauingen beschäftigt. Als lauter junge Leute, die Interesse an der Kommunalpolitik zeigten, bezeichnete der Rathauschef die drei neuen Gemeinderäte Christina Wörner, Maximilian Briegel und Tobias Hämmerle, die er anschließend ins Ehrenamt verpflichtete.

Eine andere Entscheidung als üblich

Bei der Entscheidung um den Stellvertreterposten traten mit Hans-Jürgen Klein (Wählervereinigung Winterbach) und Lukas Deisenhofer (Wählervereinigung Waldkirch) auf Vorschlag aus dem Gremium an. Es bleibt in der kleinen Holzwinkel-Gemeinde bei einem Zweiten Bürgermeister. Die erste Wahl ergab je drei Stimmen für Deisenhofer und Klein, sowie je eine für die Räte Hämmerle und Wörner. Deisenhofer meinte, dass er es für sinnvoll halte, den Stellvertreter aus einem anderen Ortsteil als Waldkirch zu wählen als der amtierende Bürgermeister, wie es immer üblich gewesen sei. Doch die Gemeinderäte entschieden anders: Bei der Stichwahl verbuchte der 36-jährige Deisenhofer, in der zweiten Sitzungsperiode im Rat, die Mehrheit von fünf zu drei Stimmen bei einer ungültigen für sich. Sollten beide Bürgermeister verhindert sein, übernimmt Georg Baur, ältestes Mitglied des Gremiums, die Vertretung.

Neben Bürgermeister Schieferle wurde als Delegierte in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang, zu der Winterbach gehört, Christina Wörner bestimmt. Als zuständige Referenten für besondere Aufgaben wurden Georg Baur (Senioren, wie bisher), Maximilian Briegel (Jugend, Wald), Wörner (Kindergarten) und Klein (Energie) bestimmt. In der Geschäftsordnung der Gemeinde wurde ein von 3000 auf 4000 Euro erhöhter Verfügungsrahmen des Bürgermeisters nach Empfehlung des Gemeindetages festgelegt. „Das ist kein Pappenstiel“, sagte Schieferle, aber er werde diesen Betrag nicht ausnutzen.

Kein Pandemie- und Krisenausschuss

Schon bisher hat der Gemeinderat immer selbst über geringere Ausgaben entschieden. Das Einvernehmen für Bauvorhaben in einem Freistellungsverfahren – die den Vorgaben eines Bebauungsplanes entsprechen – sollen weiter vom Gemeinderat und nicht nur vom Bürgermeister erfolgen, damit es in der VG eine einheitliche Linie gibt, wie deren Geschäftsleiter Frank Rupprecht empfahl.

Einen Pandemie- und Krisenausschuss wird es in Winterbach vorläufig nicht geben, beschloss das Gremium. Dies ließe sich aber in einer Notfalllage kurzfristig nachholen, bestätigte VG-Geschäftsleiter Frank Rupprecht.

