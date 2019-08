02.08.2019

Stockschützen feiern Jubiläum

Vor 20 Jahren wurde der Verein gegründet. Mittlerweile zählt er 41 Mitglieder

Der Stockschützenverein Autenried hatte Grund zum Feiern. Am 11. Juni 1999 wurde auf maßgebliches Bestreben von Horst Jäger die Gründung des Vereins „Stockschützen Autenried“ beschlossen – gestartet ist der Verein mit 21 Mitgliedern. Nach Monaten voller Termine konnten bereits ein Jahr später die Stockbahnen geteert werden, welche sich auf dem von Rudolf Feuchtmayr bereitgestellten Platz neben dem Sommerkeller befinden. Heuer blickt der Verein auf zwei Jahrzehnte zahlloser Trainings und vielen Tournieren, zurück und zählt nun 41 Mitglieder.

Von fünf Mannschaften, die an Verbandstournieren teilnahmen, schafften zwei den Aufstieg in die A-Klasse. Dankende Worte richtete Vorsitzende Rosemarie Obeser, an die Stadt Ichenhausen für die Unterstützung zu Beginn und die Hilfe bis zum heutigen Tag. Auch Rudolf Feuchtmayr wurde Dank für den Platz und die großzügigen Spenden und den Preisen bei den Tournieren gezollt. Zahlreiche Mitglieder konnten an diesem Tag die Urkunde, für 20 Jahre Mitgliedschaft, in Empfang nehmen.

Auch Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel ließ es sich nicht nehmen zur kleinen Feier vorbei zu kommen. Er selbst schob zum ersten Mal einen Stock auf der Bahn und bewies dabei Geschick. Er übergab noch einen kleinen Scheck von der Stadt Ichenhausen. Er kündigte außerdem an, dass der gesamte Stadtrat – gut 40 Personen – bei der Weihnachtsfeier vorbeikommen werde, um den Räten den Sport näherzubringen.

Gerne würde der Verein auch eine komplette Jugendmannschaft aufbauen, doch hier fehlt es leider an jungen Mitgliedern, die, ebenso wie auch Interessierte jeden Alters, herzlich eingeladen sind, zu einem der Trainingsabende vorbeizukommen, um hinein zu schnuppern, hieß es bei der Feier. Diese finden wöchentlich immer montags und donnerstags von 18.30 Uhr bis 21 Uhr, auf den Stockbahnen am Sommerkeller in Autenried statt. (zg)

