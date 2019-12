vor 4 Min.

Straftaten in der Bewährungszeit: Jetzt muss Mann in Haft

Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Bestechung – doch das sind nicht seine einzigen Vergehen. Was der Alkoholkonsum des 19-Jährigen damit zu tun hat.

Von Lea Binzer

„Reden wir Tacheles. Heute bestimmt sich, wo die Reise hingeht“, sagte Richter Walter Henle zu Beginn der Jugendschöffengerichtsverhandlung am Amtsgericht Günzburg zu dem 19-jährigen Angeklagten. Eigentlich sei nur die Frage, in welcher Größenordnung er eingesperrt werde.

Denn: Der Auszubildende zum Maler war am 21. Februar 2018 wegen früherer Vergehen bereits zu einer Gesamtjugendstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden, ausgesetzt zur Bewährung auf drei Jahre. Dies müsse berücksichtigt werden, erklärte Henle, ebenso wie das „katastrophale Bewährungsverhalten“. Doch was war passiert?

Hat der 19-Jährige auch einen Mann niedergeschlagen?

Zur Verhandlung standen mehrere Vergehen: gefährliche Körperverletzung, unerlaubtes Führen einer Schusswaffe, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bestechung. In der Nacht des 22. Juli 2018 soll der zur Tatzeit 18-Jährige einen Mann auf der Günzburger Straße in Ichenhausen mehrfach geschlagen haben.

Das stimme nicht, erlärte Rechtsanwalt Georg Mayer und auch der Angeklagte schüttelte bei diesen Worten den Kopf. Ein zweiter, unbekannter Täter soll zuvor zweimal mit einer Schreckschusspistole auf das zur Tatzeit 52-jährige Opfer geschossen haben. Es erlitt diverse Verletzungen im Gesichtsbereich wie Brüche, eine Platzwunde und einen einseitigen Gehörverlust.

Der Rechtsanwalt zweifelt an den Worten des Opfers

„Können Sie die Angreifer beschreiben?“, wollte der Richter von dem heute 53-jährigen Geschädigten wissen, der als Zeuge auftrat. Einer sitze hier, antwortete dieser. Er habe die Täter nicht gekannt. Aber ein paar Wochen später habe er den Angeklagten im Bereich einer Tankstelle in Ichenhausen gesehen und als einen der Peiniger erkannt.

Rechtsanwalt Mayer zweifelte an diesen Worten: „Nach der Tat wurden Ihnen Bilder vorgelegt und Sie kannten keinen darauf.“ Obwohl ein Foto des Angeklagten darunter gewesen sei. Auch sei der Geschädigte, nachdem ihm klar gewesen sei, wer der angebliche Täter gewesen war, nicht zur Polizei gegangen. Diese Tat sah auch das Gericht als nicht erwiesen an – andere Delikte aber schon, die der 19-Jährige auch gestand.

Im Zug Sitze aufgeschlitzt

Obwohl er keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß, hielt er sich mit einer Schreckschusspistole bewaffnet einige Stunden vor der Schlägerei auf dem Gelände einer Tankstelle in Ichenhausen auf. Daneben war der Angeklagte trotz eines Hausverbots am Abend des 27. Oktober 2018 für längere Zeit im Bereich des Bahnhofs Günzburg an den Gleisen und im Unterführungsbereich unterwegs.

Knapp einen Monat später beschädigte er in einem Regionalexpress zwischen Ichenhausen und Günzburg zwei Sitze mit einem Messer und verletzte sich dabei selbst, sodass er Blutspuren hinterließ. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 1800 Euro.

Angeklagter wollte Polizisten mit Geld bestechen

Und Anfang Januar dieses Jahres beleidigte der Mann bei einer Kontrolle sechs Polizeibeamte und wollte sich keine Handschellen anlegen lassen. Er wehrte sich, wobei sich ein Beamter am Ellenbogen verletzte. Auch weigerte sich der Angeklagte, einen Alkoholtest durchzuführen und versuchte, die Beamten mit Geld zu bestechen. Man habe den Alkohol gerochen, sagten drei der sechs als Zeugen geladenen Polizisten.

„Laut Bewährungsbeschluss darfst du keinen Alkohol trinken“, sagte Richter Henle, der den Angeklagten duzte, da er ihn leider schon viel zu lange kenne. Sein Mandant habe nur an diesem Tag etwas getrunken, erklärte Rechtsanwalt Mayer. Das stimme allerdings nicht, führte Henle weiter aus, denn: „Du bist von Polizisten sinnlos betrunken in deinem Zimmer aufgefunden worden.“

Henle bezog sich damit auf den Abend nach der Sachbeschädigung im Zug: „Wenn du besoffen bist, kommt es zum Stress.“ Auch eine Pistole und eine Sturmmaske fanden die Beamten im Zimmer. „Wie soll das weitergehen?“, wollte der Richter von dem 19-Jährigen wissen und fügte hinzu: „Ich habe den Eindruck, das geht bei dir in Richtung Hoch- und Schwerkriminalität.“

Staatsanwältin fordert Gefängnis, Rechtsanwalt Bewährung

Staatsanwältin Katharina Kling hielt den Angeklagten in ihrem Plädoyer in allen Punkten für schuldig. Positiv zu bewerten sei zwar, dass sich der 19-Jährige vor Gericht bei den Polizisten für die Beleidigungen entschuldigt habe und geständig gewesen sei. Doch wegen der Vielzahl an Vorstrafen – zum Teil auch unter offener Bewährung – in relativ kurzer Zeit forderte sie eine Jugendstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten ohne Bewährung. Rechtsanwalt Mayer hingegen forderte eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, da sein Mandant eine Lehrstelle habe, seine Bewährungsauflagen bis auf den Alkohol erfüllt habe und seit knapp einem Jahr nicht mehr straffällig geworden sei.

Letztlich hielt das Gericht den Angeklagten in allen Punkten außer der Schlägerei, da die Beweise nicht ausreichten, für schuldig. Das Urteil: zwei Jahre und sechs Monate Jugendfreiheitsstrafe ohne Bewährung. Wenn die Schlägerei noch dazugekommen wäre, hätten es auch an die vier Jahre werden können, sagte Henle zum Schluss.

