Straßenschilder: Ichenhausen, Lauingen und Kötz bleiben

Alles bleibt so, wie es ist: Ichenhausen, Kötz und Lauingen werden nicht von den Schildern an der A8-Ausfahrt Günzburg verschwinden.

Minister Hans Reichhart sagt: Die Beschilderung an der A8-Ausfahrt Günzburg bleibt, wie sie ist. Das ist auch im Sinne Günzburgs, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Von Rebekka Jakob

Ichenhausen, Kötz und Lauingen bleiben auf den Straßenschildern stehen, die an der Autobahnausfahrt der A8 bei Günzburg den Weg weisen. „Der Schilder-Streit ist beigelegt“, meldete sich gestern Bayerns Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart in unserer Redaktion. Eine Entscheidung, die auch ganz im Sinne der Stadt Günzburg ist.

Drei Orte hätten von den Straßenschildern verschwinden sollen

Wie berichtet, stehen eigentlich auf den gelben Hinweisschildern an der Ausfahrt zu viele Ortsnamen. (Lesen Sie dazu auch: Verschwinden Ichenhausen und Kötz von Straßenschildern?) Die Übersicht der Verkehrsteilnehmer – so hatten es Verkehrsexperten gesehen – könnte darunter leiden. Deswegen hätten die drei Orte eigentlich von den gelben Schildern verschwinden sollen. Das hätte dann in der Folge auch Auswirkungen auf die blauen Autobahnschilder gehabt: Lediglich Krumbach, Günzburg und Dillingen wären dort stehen geblieben.

Streichung der Ortsnamen hätte Schilder übersichtlicher gemacht

Ein Gedanke, der in den betroffenen Kommunen logischerweise auf wenig Begeisterung stieß. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sagte unserer Zeitung, dass nach dem Wunsch der Großen Kreisstadt alles nach Möglichkeit so bleiben solle, wie es ist. Ein entsprechendes Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, hatte Ordnungsamtschef Georg Weishaupt bereits am vergangenen Freitag an die Autobahndirektion Südbayern geschickt. Weishaupt erinnert darin an eine Besprechung, die im Dezember 2018 stattgefunden hatte: Staatliches Bauamt, Straßenmeisterei, Autobahnpolizei, Polizeiinspektion Günzburg und Vertreter der Stadtverwaltung hatten den Inhalt der künftigen Beschilderung an der A8-Ausfahrt diskutiert. Die Streichung der Ortsnamen von Ichenhausen, Kötz und Lauingen sei aus Gründen der Übersichtlichkeit für die Verkehrsteilnehmer favorisiert worden.

Jauernig hatte sich bereits Ende der vergangenen Woche dafür ausgesprochen, die Beschilderung in ihrer bisherigen Form beizubehalten. So argumentierte die Stadt auch gegenüber der Autobahndirektion „Unserem Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist im Rahmen des guten Miteinanders der kommunalen Familie sehr daran gelegen, dass die verantwortlichen Behörden eine verkehrsleitende Wegweisung umsetzen, bei welcher auch künftig die Namen unserer Nachbarkommunen auf der Beschilderung erscheinen.“

Minister entscheidet: Die Schilder bleiben

Diesem Wunsch will nun auch Verkehrsminister Hans Reichhart entsprechen. „Wir werden dort nichts ändern“, verspricht Reichhart. Landtagsabgeordneter Alfred Sauter begrüßt die Entscheidung: „Als Chef der Obersten Baubehörde war es für mich damals ein großer Kampf, dass die Orte auf die Schilder drauf kommen. Umso mehr freut es mich, dass unser Minister jetzt bestätigt, dass das damals die richtige Entscheidung war.“

Bereits diesen Freitag soll die mit einer Einfädelspur ergänzte Günzburger Ausfahrt freigegeben werden – der Minister will übrigens auch dabei sein. Die A8-Anschlussstelle war diese Woche zwei Tage lang für die Bauarbeisten gesperrt worden.

