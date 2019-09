24.09.2019

Streit auf der Straße: Mann schwer verletzt

36-Jähriger mit stark blutender Wunde

Ein 36-jähriger Mann ist am vergangenen Samstagabend bei einer Auseinandersetzung in Leipheim schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, bekam die Integrierte Leitstelle Donau-Iller gegen 22.30 Uhr einen Anruf, dass sich eine Person verletzt habe und sich in seiner Wohnung aufhalte. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Verletzte eine so stark blutende Gesichtsverletzung erlitten hatte, dass er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Auslöser dieser Verletzung war nach Angaben des Opfers ein zuvor stattgefundener Angriff auf der Straße von zwei Personen. Einen dieser Angreifer benannte der 36-Jährige auch namentlich, er wurde in den Nachtstunden noch vorläufig festgenommen.

Der 22-jährige Tatverdächtige ist laut Polizei ein Bekannter des Opfers und wurde nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Aufgrund der erlittenen schweren Verletzungen des 36-Jährigen übernahm noch in der Nacht der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen die erforderlichen Erstmaßnahmen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm, das die Ermittlungen fortführt, bittet um Mitteilung von Zeugenhinweisen unter Telefon 0731/8013-0. Wer am Samstagabend bis kurz vor 22.30 Uhr auf der Straße im Bereich der Gaststätte „Hirschbräu“ in der Ulmer Straße über den Stadtberg bis zur Marktstraße eine körperliche Auseinandersetzung und/oder Streitigkeit zwischen Personen beobachtet hat, soll sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen. (zg)

