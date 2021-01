vor 33 Min.

Streit in Burgauer Gemeinschaftsunterkunft endet in Arrestzelle

In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Mühlstraße in Burgau ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem handfesten Streit zwischen einem 32-jährigen und einem 25-jährigen Mann gekommen. Der 32-Jährige würgte laut Polizei seinen jüngeren Mitbewohner am Hals. Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau konnte den Streit zunächst schlichten und die Kontrahenten wurden räumlich voneinander getrennt.

Etwa fünf Stunden später gegen 5.15 Uhr gerieten beide Männer wiederum in Streit, in dessen Verlauf der 25-jährige Mann eine Zimmertüre und weitere Einrichtungsgegenstände zertrümmerte. Zur Vermeidung weiterer Straftaten wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Arrestzelle in Burgau. Der 25-Jährige muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten, den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (zg)

