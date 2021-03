17.03.2021

Strengere Corona-Regeln im Landkreis

Inzidenz zu lange wieder über 35

Da der Kreis Günzburg an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von 35 überschritten hat, gelten ab Mittwoch, 17. März, wieder strengere Regeln. Demnach ist der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands zulässig, solange eine Gesamtzahl von fünf Personen nicht überschritten wird. Die dazu gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben hier außer Betracht. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft gelten als je ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Die nächste Verschärfung würde bei einem länger über 50 liegenden Wert greifen. Wird der Inzidenzwert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder unterschritten, gelten wieder lockere Kontaktregelungen, erklärt das Landratsamt Günzburg.

Gut 1000 Dosen des Impfstoffs von Astra Zeneca werden diese Woche im Landkreis im Kühlschrank liegen. Wie berichtet, mussten wegen der vom Bund beschlossenen vorübergehenden Impf-Aussetzung mit diesem Mittel 200 Termine am Dienstag abgesagt werden, es kamen alleine an diesem Tag 700 neue Dosen hinzu. Was die Haltbarkeit angeht, gebe es kein Problem, sagt der zuständige Hermann Keller: Sie liege bei Mitte Mai. Aber es sei unklar, wie die Bürger auf die Nachrichten zu Astra Zeneca reagieren. Schon zuvor hätten 25 bis 30 Prozent der vorgesehenen Registrierten abgewunken. Generell hätte man gern mehr Impfstoff: Am Sonntag habe man nichts mehr da gehabt. Die Impfzentren würden nicht weiter ausgebaut, da ab April die Hausärzte einbezogen werden sollen.

Zum Hinweis einer Leserin, dass Bürger beim Impftermin unverrichteter Dinge nach Hause hätten gehen müssen, da sie nichts von der Pflicht zum Mitbringen eines Nachweises von angegebenen Krankheiten gewusst hätten, sagt Keller, dass ihm das nicht bekannt sei. Wer sich online registriere, erhalte mit der Termin-Bestätigung den Impfbogen, auf dem das vermerkt sei. Zwar könne es sein, dass der Hinweis bei Telefon-Bestätigungen nicht erfolgt sei, doch bislang hätten die Bürger Nachweise gehabt. Man habe nur Leute mit falschen Angaben weggeschickt. So habe ein Mann erklärt, in einer medizinischen Einrichtung zu arbeiten, habe aber nur beruflich mit der Fassade zu tun gehabt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis schwankt laut Robert-Koch-Institut um 40. Am Montag lag sie bei 40,1 und am Dienstag wieder bei 40,9. Insgesamt gibt es 4482 Corona-Fälle, die Todesfälle bleiben bei 95. Inzidenzen der Nachbarn: Kreis Neu-Ulm 43,4; Kreis Dillingen 47,6; Kreis Augsburg 67,9; Kreis Heidenheim 39,9; Kreis Unterallgäu 123,2; Alb-Donau-Kreis 110,1. Für den 7. bis 16. März meldet das Landratsamt diese Corona-Zahlen:

Aichen 6; Aletshausen 0; Balzhausen 0; Bibertal 3; Breitenthal 0; Bubesheim 1; Burgau 0; Burtenbach 5; Deisenhausen 3; Dürrlauingen 1; Ebershausen 0; Ellzee 2; Gundremmingen 2; Günzburg 14; Haldenwang 0; Ichenhausen 2; Jettingen-Scheppach 0; Kammeltal 1; Kötz 3; Krumbach 2; Landensberg 0; Leipheim 8; Münsterhausen 0; Neuburg 4; Offingen 0; Rettenbach 3; Röfingen 2; Thannhausen 3; Ursberg 4; Waldstetten 0; Waltenhausen 0; Wiesenbach 1; Winterbach 1; Ziemetshausen 1. Landkreisfremde Personen werden nicht mehr gemeldet, da sie nicht in die Inzidenz einfließen.

In der Kreisklinik Günzburg lag am Dienstag ein Corona-Patient auf Intensiv und wurde beatmet, auf der Isolierstation waren es drei Patienten. In Krumbach lag ein nicht beatmeter Corona-Patient auf Intensiv, auf der Isolierstation waren es zwei Patienten. (zg, cki)

