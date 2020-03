11:37 Uhr

Stromausfall am frühen Montag in Burgau und weiteren Orten

In Teilen von Burgau und anderen Orten ist kurzzeitig der Strom ausgefallen.

Nach dem Vorfall in Günzburg hat es einen weiteren Stromausfall im Landkreis Günzburg gegeben. Das sind die Details.

Am frühen Montagmorgen ist es gegen 1.40 Uhr zu einem Stromausfall in Teilen von Burgau, Rettenbach, Glött und Winterbach gekommen. Ein Bürger hatte unsere Zeitung darauf aufmerksam gemacht. Die Nachfrage bei LEW ergab: „Ursache des Ausfalls war ein Kurzschluss, der durch ein defektes 20-kV-Mittelspannungskabel bei der Feldbachmühle ausgelöst wurde.“

Die diensthabenden Ingenieure in der rund um die Uhr besetzten Netzleitstelle in Augsburg begannen demnach gemeinsam mit Kollegen der Betriebsstelle, die vor Ort im Einsatz waren, sofort mit der Wiederherstellung der Stromversorgung. Gegen 2.15 Uhr seien die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen. Die Reparaturarbeiten des defekten Kabels liefen am Montag. Die Haushalte sollten von diesen Arbeiten nichts bemerken, hieß es weiter. (cki)

Lesen Sie auch:

Stromausfall in Günzburg: 2000 Haushalte betroffen

Stromausfall legt Teile Günzburgs lahm

Stromausfall in Günzburg

Themen folgen