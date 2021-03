15:00 Uhr

Sturmtief führt zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei

Die Feuerwehr Riedhausen war bei den Mooswaldseen im Einsatz. Dort war ein Baum in eine Telefonleitung gefallen und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen.

Auch über den Landkreis Günzburg ist Sturmtief Luis hinweggefegt. Mit welchen Einsätzen Polizei und Feuerwehr zu tun hatten.

Der Landkreis Günzburg ist vom Sturmtief Luis weitgehend verschont geblieben. Die Feuerwehr im Stadtgebiet Günzburg hatte trotzdem einige Einsätze. Hier ein Überblick.

Eine Esche blockierte die Donaustraße in Reisensburg. Die Wehrmänner mussten den Stamm zersägen und die Fahrbahn reinigen, außerdem leiteten sie den Verkehr um. Die Günzburger Wehr rückte zudem zu einer losen Blechverkleidung in die Kantstraße aus. Zur Sicherung musste die Augsburgerstaße komplett gesperrt werden. Zur Sicherung wurde die Drehleiter eingesetzt.

Die Feuerwehr Günzburg musste wegen Sturmtief Luis auch zu diesem Haus in der Kantstraße ausrücken. Eine Blechverkleidung hatte sich gelöst, zur Sicherung wurde die Drehleiter eingesetzt. Bild: Feuerwehr Günzburg

Ebenso musste die Wehr einen teilweise umgestürzten Bauzaun in der Innenstadt sichern. Die Feuerwehr Riedhausen war bei den Mooswaldseen im Einsatz. Dort war ein Baum in eine Telefonleitung gefallen und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen.

Polizeieinsatz: Windböe weht Anhänger um

Im Bereich der Polizeiinspektion Günzburg passierten lediglich zwei Unfälle, bei denen die mitgeführten Anhänger aufgrund starker Windböen umgeweht wurden.

Eine 25-Jährige war am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Riedheim und Langenau unterwegs, als plötzlich der am Wagen angehängte leere Pferdeanhänger durch den starken Seitenwind kippte, sich abhängte und in der angrenzenden Wiese zum Liegen kam.

Ein 23-Jähriger wurde 14.20 Uhr auf der GZ4 von Kötz in Richtung Bubesheim von einer Windböe überrascht. Sie erfasste den am Auto angehängten leeren Planenanhänger und hob ihn aus den Achsen, wodurch der Anhänger seitlich im angrenzenden Acker zum Liegen kam. Der ziehende Wagen kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Baum bei Glöttweng quer über der Fahrbahn: Auto prallt dagegen

Die Nachwirkungen des Sturms bekam gegen 19 Uhr ein 24-Jähriger zu spüren, der mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2510 von Zusmarshausen Richtung Glöttweng fuhr. Etwa 200 Meter vor Glöttweng lag ein Baum, der aufgrund des Sturmes umgerissen worden war, quer über der Fahrbahn. Der Autofahrer erkannte den Baum zu spät und prallte mit seinem Wagen dagegen. Hierbei entstand an dem Auto ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

35-Jähriger kommt bei Offingen nachts von der Fahrbahn ab

Ebenfalls Glück im Unglück hatte am Freitagabend ein 35-jähriger Autofahrer, der auf der Umgehungsstraße bei Offingen von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei kam der Mann gegen 21.45 Uhr kurz vor der Donaubrücke in einer Linkskurve ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß sein Auto gegen einen Baum und mehrere Büsche. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Neben einem Fahrfehler dürfte auch die relativ hohe Alkoholisierung des Fahrers eine Unfallursache gewesen sein, teilt die Polizei mit. Deswegen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Den Führerschein des Fahrers stellte die Polizei sicher.

Frei laufender Hund treibt Reh in Garten und beißt es

Einen tierischen Einsatz hatte die Polizei Günzburg am vergangenen Freitag. Ein Anrufer teilte mit, dass ein frei laufender Hund ein Reh in ein Grundstück getrieben und dieses auch gebissen habe. Eine Streifenbesatzung fand zwar den Hund und seinen Besitzer vor, das Reh war aber bereits verletzt geflüchtet. Der zuständige Jagdpächter wurde über den Vorfall informiert und gab an, dass er den Hund bereits ein paar Tage zuvor herrenlos herumstreifen gesehen habe. Den Hundehalter erwartet nun eine Anzeige. (zg)

