vor 41 Min.

Sükrü Pehlivan aus RTL2-Sendung "Der Trödeltrupp" gründet in Günzburg Design-Firma

Wie der bekannte Fernsehmoderator vom „Trödeltrupp“ zu Thomas Indra kam und was sie nun in Günzburg sowie Nordrhein-Westfalen planen.

Von Bernhard Weizenegger

Wer Flohmärkte liebt, kennt Sükrü Pehlivan aus dem Fernsehen. In den RTL2- beziehungsweise RTL-Fernsehserien „Der Trödeltrupp – das Geld liegt im Keller“ oder „Die Superhändler“ zeigt der Mönchengladbacher, wie sich mit Sachverstand, Verhandlungsgeschick und Charme Geld verdienen lässt. Mit dem Günzburger Unternehmer Thomas Indra ist Pehlivan auf der kreativen Wellenlänge. Beide haben eine Design-Firma gegründet und setzen bereits einige Ideen um.

Überregional bekannt geworden ist die Günzburger Firma Indra in den vergangenen Jahren mit stylishen Einhausungen aus Edelstahl für so zweckdienliche Dinge wie Mülltonnen. Darin erkannte Thomas Indra vor zehn Jahren eine Marktlücke. Gar nicht so selten verschandeln die klobigen Restmüll-, Bio- oder Wertstofftonnen elegante Fassaden durchgeplanter Architektenhäuser. Dieses optische Detail ist oft in den Planungen schlichtweg vergessen worden. Indras Ideen und Umsetzungen zieren auch etliche Prominenten-Villen – und auf diese Weise kam auch Fernsehmoderator Sükrü Pehlivan mit dem Günzburger Unternehmer 2019 in Kontakt.

Eine elegante Feuerschale in Beton-Optik von Sükrü Pehlivan und Thomas Indra

„Wir haben uns gleich privat gut verstanden“, erinnert sich Thomas Indra. Seine Firma für exklusive Edelstahlsysteme fertigte für Pehlivans Haus in Mönchengladbach eine fahrbare Pool-Abdeckung, die als erweiterte Terrasse genutzt wird. Weil die beiden Unternehmer erkannten, dass sie nur so von Ideen sprühen und sich dabei gut ergänzen, entschlossen sie sich, mit der Firma Indra-Design ein gemeinsames Standbein zu gründen. Eine Idee, die derzeit in den Werkshallen Am Kappenzipfel in Günzburg von den Mitarbeitern umgesetzt wird, ist eine elegante Feuerschale in Beton-Optik.

Wer Flohmärkte liebt, kennt Sükrü Pehlivan (rechts) aus dem Fernsehen. In den Fernsehserien „Der Trödeltrupp - das Geld liegt im Keller“ oder „Die Superhändler“ zeigt der Mönchengladbacher, wie sich Geld verdienen lässt. Mit dem Günzburger Unternehmer Thomas Indra ist Pehlivan auf der kreativen Wellenlänge. Bild: Bernhard Weizenegger

„Mit unserer Feuerschale lässt sich aber noch viel mehr anstellen“, verrät Sükrü und zeigt stolz einen Prototypen in der Werkstatt. Eine abnehmbare Edelstahl-Platte dient als Grillfläche. „Darauf kann man für eine ganze Fußballmannschaft grillen“, scherzt Thomas Indra. Und wenn die Feuerschale nicht in Gebrauch ist, wird die Stahl- gegen eine Glasplatte getauscht und fertig ist ein schicker Tisch für die Loungemöbel.

"Die Kunden müssen unsere Produkte anfassen können"

Bei der Umsetzung von Ideen wollen es die zwei nicht belassen: Nächstes Jahr soll im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfahlen eine Zweigstelle errichtet werden, ein 1000 Quadratmeter großes Verteilzentrum mit Showroom. „Die Kunden müssen unsere Produkte anfassen können“, weiß Indra aus Erfahrung. Das wird ein Heimspiel für Pehlivan: Mit 17 Jahren TV-Routine und seiner sympathischen Art klingt das recht erfolgversprechend.

Lesen Sie auch:

Themen folgen