vor 2 Min.

Sunrise Festival erst 2021

Solidaritätsaktion hat begonnen

Die Veranstalter hatten bis zuletzt gehofft. Aber da alle Großveranstaltungen bis 31. August nicht stattfinden dürfen, ist auch das Sunrise Festival in Burtenbach in diesem Jahr nicht möglich. Die Gesundheit aller Besucher, Helfer, Teilnehmer und Mitarbeiter stehe natürlich an erster Stelle. Das 14. Sunrise Festival wird auf den Termin 9. bis 11. Juli 2021 verschoben. Die bereits gekauften Karten für 2020 behalten ihre Gültigkeit.

Der offizielle Vorverkauf für das Festival 2021 ist eröffnet. Die Rückabwicklung und Neuplanung verursachen enorme zusätzliche Kosten, weshalb bei der Crowdfunding-Plattform „Startnext“ die Solidaritätsaktion „Sunrise-Survival“ ins Leben gerufen wurde. Wer die Veranstalter unterstützen möchte, kann limitierte Merchandise-Pakete wie T-Shirts, Hoodies, Caps und Stoffbändchen erwerben. Das Paket „Only You“ beinhaltet unter anderem VIP-Tickets, die Übernachtung in einem Vier-Sterne-Hotel, einen Shuttle-Service und eine exklusive Namensnennung auf allen Sunrise-Medien. Auch für Firmen gebe es spezielle Angebote. (zg)

www.startnext.de/sunrise-survival

