Günzburger Kampfsportler siegen nach Onlinetraining

Mit ungewöhnlichen Methoden konservieren die Taekwondo-Techniker aus Günzburg während der Corona-Krise ihren Leistungsstand. Den Lohn ernten sie im Wettkampf.

Mit einem Team von 13 Teilnehmerinnen hat die Sportschule Sonner im TC Donau-Lech-Iller einen deutlichen Sieg in der Vereinswertung der Nordbayerischen Meisterschaft Technik erreicht. Dank der Ausbeute von sechs Goldmedaillen (davon zwei kampflos) und einem dritten Platz erreichte das Günzburger Team 31 Punkte und hatte am Ende neun Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Wettkampf per Livestream

Die SG Krumbach erreichte mit zwei Starterinnen einmal Gold. Das reichte für Platz sieben unter 13 teilnehmenden Teams. Wie bereits die Südbayerische Meisterschaft im März fand auch dieses Turnier online per YouTube-Livestream statt.

Aufseiten des TC Donau-Lech-Iller bewies Sena Solunoglu nach einer längeren Pause, dass sie immer noch ganz vorn mitmischen kann. In der Klasse Junioren weiblich erkämpfte sie mit einem deutlichen Drei-Punkte-Vorsprung vor der Zweitplatzierten die Goldmedaille sie ließ insgesamt acht Sportlerinnen hinter sich. Das neu zusammengestellte Team Kadetten weiblich mit Sabrina Sidor, Leonie Franke und Alice Weingard überzeugte als Alleinstarter in dieser Kategorie.

Neue Konstellationen, gewohnte Erfolge

Nicht nur dieses Team lief in einer neuen Konstellation. Chiara Steinle, Jessica Schober und Sena Solunoglu (Junioren weiblich) sowie Laura Heinrich, Sophie Späth und Theresa Bulling (Senioren weiblich) nutzten dieses Turnier, um sich für die Bayerische Meisterschaft zu qualifizieren. Mit Erfolg: Beide Teams holten in allerdings äußerst dünn besetzten Feldern Gold.

Ebenfalls Platz eins ging an Chiara und Simone Steinle in der 2020 neu eingeführten Kategorie Family Poomsae. Die beiden siegten in dieser mit fünf Teams besetzten Klasse mit mehr als sechs Punkten Vorsprung.

Auch unter den Kadetten weiblich waren TC-Sportlerinnen erfolgreich. Kim Riesemann kämpfte sich unter acht Starterinnen auf Platz drei vor. Das Duell bei den Schülerinnen A gewann Kim Moser mit sechs Zehntelpunkten Vorsprung auf Eva Maria Eder (Eichstätt).

Günter Sonner lobt Organisation

Im Rückblick lobte Schulleiter Günter Sonner die Organisation der Online-Turniere durch die Bayerische Taekwondo-Union (BTU).

Den hohen Leistungsstand der Günzburger Sportlerinnen führte er auf das umfangreiche Online-Angebot zurück, das er selbst in Zusammenarbeit mit der Sportschule von Mustafa Gürel und dem SV Lonsee mit Abteilungsleiter Lorenz Bäuml während der Corona-Krise anbot.

Dabei mussten unter anderem die Trainingsinhalte den häuslichen Gegebenheiten der Sportler angepasst werden. Das Ergebnis: Nach umfangreicher Planung bieten die Kampfsportler ihren Mitgliedern nun seit Dezember ein äußerst umfangreiches Trainingsangebot mit täglich drei bis vier Einheiten an.

Erfolgsmodell Onlinetraining

Aus dem Versuch wurde schnell ein Erfolgsmodell – auch, weil Eltern dank eines Angebots zum Familientraining mit-motiviert wurden. Erwachsene hatten so ein Fitnessprogramm, Jugendliche einen zusätzlichen Ansporn. Der Zuspruch war laut Sonner innerhalb kürzester Zeit enorm. „Es gab Wochen, in denen bis zu 500 Teilnehmer das Angebot in Anspruch nahmen.“

Fazit der Trainer: Das Onlinetraining kann ein Präsenztraining niemals ersetzen, aber es ist allemal besser, als in dieser Krise ins Nichtstun zu verfallen. Da es zugleich hilft, den Leistungsstand auf einem gewissen Niveau zu konservieren, ist Sonner sicher: „Wir waren vor der Krise ganz vorn im Landesverband dabei, sind in der Krise ganz vorn dabei und werden es auch nach Corona sein.“ (AZ)

