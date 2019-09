06:00 Uhr

Tag der jüdischen Kultur: Als das friedliche Leben in Ichenhausen zu Ende ging

In Ichenhausen stellt die Stadtarchivarin Frauen in den Mittelpunkt ihres Rundgangs. Dass diese einst gesellschaftlich geschätzt wurden, zählte unter den Nazis nichts.

Von Walter Kaiser

Passend zum Thema waren überwiegend Frauen erschienen. „Nachbarinnen“ hieß eine Führung von Claudia Madel-Böhringer am gestrigen Sonntagnachmittag. Die Ichenhauser Stadtarchivarin stellte bei einem knapp einstündigen Rundgang durch die Innenstadt das Leben und Wirken einiger jüdischer Frauen vor. Die meisten von ihnen waren – so wie ihre Männer und Kinder – von den Nazis in Konzentrationslagern ermordet worden. Am 20. Europäischen Tag der jüdischen Kultur konnten am Sonntag auch die ehemalige Synagoge, der jüdische Friedhof und die Ausstellung „Die jüdische Schule in Bayern von der Aufklärung bis zur Gegenwart“ im Schulmuseum besucht werden.

Einst die größte jüdische Landgemeinde in Bayern

Bis zum Beginn der Nazi-Herrschaft hatten Christen und Juden in Ichenhausen ein friedliches und weitgehend einvernehmliches Miteinander gepflegt. Stellvertretend dafür steht das Lehrerehepaar Thalmann. Julius Thalmann hatte den bis heute bestehenden Turnverein gegründet und er war Kommandant der Feuerwehr. Die Stadtarchivarin: „Also ein hoch geachteter Mann.“ Seine Frau Mathilde engagierte sich nicht minder – im Roten Kreuz und im Frauenverein. Das Ehepaar steht aber auch stellvertretend für das Ende der einst größten jüdischen Landgemeinde in Bayern.

So wie der letzte Kantor Ludwig Schwarz und seine Frau Nina, die in einem Haus an der heutigen Bahnhofstraße gelebt hatten. Nur die älteste Tochter hat das Dritte Reich überlebt. Vater, Mutter und Geschwister waren in Konzentrationslagern ermordet worden. Das gleiche Schicksal hatte Lina Hirsch ereilt. Sie und ihr Mann Leopold hatten in der Gasse „Hoher Brühl“ ein Geschäft betrieben.

Mit 78 Jahren ins KZ Theresienstadt deportiert

Nach dem frühen Tod des Mannes hatte Lina Hirsch den Laden allein geführt – bis zu den Pogromen vom November 1938, als jüdische Geschäfte von den Nazis geschlossen wurden. Unter schwierigsten Bedingungen hatte sich die Witwe über die Runden gebracht, ehe sie 1942 im Alter von 78 Jahren ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert worden war. Dort verlor sich ihre Spur.

Wie auch die von Henriette Friedberger. Die zu einigem Wohlstand gekommene Kaufmannsfamilie von Max Friedberger lebte in einem Haus an der Wiesgasse. 1938 war auch dieses Haus von Nazis geplündert und seiner Wertgegenstände beraubt worden. Nach einer Klage erhielt Henriette Friedberger zumindest ihr Silberbesteck zurück. Als sie 1940 Ichenhausen verlassen hatte, war das Haus ersatzlos weg, auch sie war letztlich in ein Konzentrationslager deportiert worden, wie Claudia Madel-Böhringer erklärte.

Die Mikwe war von zentraler Bedeutung

Von zentraler Bedeutung für die jüdischen Gemeinden war die Mikwe, das rituelle Tauchbad. „Es war noch bedeutender als die Synagoge“, betonte die Stadtarchivarin. Für Ichenhausen sind mehrere dieser Tauchbäder bezeugt – in mehreren einstigen Privathäusern sowie bei der ehemaligen Synagoge. Die Mikwe, so führte die Stadtarchivarin aus, diente der körperlichen, sexuellen und spirituellen Reinheit –nicht zuletzt der Frauen nach Menstruation und Geburt. Angesichts geltender Fristen erhielten Jüdinnen damit, im Gegensatz zu ihren christlichen Geschlechtsgenossinnen, eine gewisse „Schonfrist“ vor den Begehrlichkeiten ihrer Männer.

Noch eines unterschied die Juden von den Christen: der längere Bildungsweg. Die christlich geprägten Kinder verließen die Volksschule zumeist mit 13 oder 14 Jahren. Jüdische Kinder hängten oft eine Weiterbildung an – so wie die Ichenhauser Mädchen in der sogenannten Industrieschule. Nicht im heutigen Sinne von Industrie, sondern im Sinne des lateinischen Wortes „industria“ (übersetzt heißt das: Fleiß). Die Juden wussten seit alters her: Man konnte sie jederzeit vertreiben und ihnen Hab und Gut wegnehmen. Ihrer Bildung konnte man sie nicht berauben.