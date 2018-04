vor 34 Min.

Tag des Bieres wird groß gefeiert

Am nächsten Sonntag in Stoffenried

Am Sonntag, 22. April, wird in der Kreisheimatstube Stoffenried wieder der „Tag des Bieres“ gefeiert. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung von Landrat Hubert Hafner und Thomas Buscham vom Verein „Private Brauereien Bayern“ um 11.30 Uhr.

Wie in den vergangenen Jahren beteiligen sich folgende Brauereien an der mittlerweile weit über die Grenzen des Landkreises bekannten Bierverkostung: Radbrauerei Gebr. Bucher in Günzburg, Schlossbrauerei Autenried, Klosterbräuhaus Ursberg, Hirschbrauerei Gaissmaier aus Leipheim, Postbräu mit Münz aus Thannhausen, Engelbrauerei aus Waldstetten, Brauerei Kolb aus Messhofen, Brauerei Biberach und die Historische Hausbrauerei der Kreisheimatstube Stoffenried.

Ein Film zeigt, wie heute noch Bier nach alter Art gebraut wird

Um 13 und um 15 Uhr wird im alten Stall ein etwa 15-minütiger Film gezeigt, wie in der Kreisheimatstube auch heute noch mit historischen Geräten Bier nach alter Art gebraut wird. Um 14 Uhr lädt Biersommelier Georg L. Bucher von der Radbrauerei Günzburg zu einer Bierverkostung ein. Um 15.30 Uhr findet eine Verlosung statt, zu gewinnen gibt es kleine Sachpreise oder Gutscheine.

Ausgeschenkt werden an diesem Tag insgesamt 20 verschiedene Biersorten von zehn Brauereien, allerdings ausschließlich in 0,1-Liter-Gläsern. Zudem stehen beim Tag des Bieres in Stoffenried nicht der Festgedanke, sondern vielmehr die Information und die Bierprobe regionaler Bierspezialitäten im Vordergrund“, wie Kreisheimatpflegerin Barbara Mettenleiter-Strobel, Landrat Hubert Hafner und die beteiligten Brauereien übereinstimmend betonen. (zg)