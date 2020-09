vor 17 Min.

Tag des offenen Denkmals in Leipheim

Es gibt freien Eintritt in das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente - für Einblicke in die Stadtgeschichte Leipheims und den Beginn der Bauernkriege.

Normalerweise lädt die Blaue Ente am Tag des offenen Denkmals nicht nur zu besonderen Führungen, sondern auch zur Verkostung des selbst gebrauten Biers ein. In diesem Jahr muss das Rahmenprogramm entfallen.

Trotzdem lädt das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente ein, die städtische Geschichte neu zu entdecken. Besucher können tief in die Leipheimer Geschichte eintauchen. So erfährt man im einzigen bayerischen Bauernkriegsmuseum alles über die Ursachen und Folgen des Bauernkrieges, denn die erste Schlacht des Bauernkriegs fand westlich von Leipheim statt.

Rare Aufnahmen aus den fünfziger Jahren werden ausgestellt

Ein weiterer Teil des Museums ist der Stadtgeschichte gewidmet. Seit August 2020 ist außerdem eine kleine, aber ganz besondere Fotoausstellung in der Blauen Ente zu sehen. Auf die Besucher warten rare Aufnahmen in den Leipheimer Straßen der 1950er-Jahre sowie ein Rückblick auf die ersten Kinderfeste nach dem Zweiten Weltkrieg. Alle Bilder der Ausstellung stammen aus dem Nachlass des Leipheimer Fotografen Leopold Egger. Egger war während des Zweiten Weltkriegs als Soldat in der Bildstelle des Fliegerhorsts stationiert. Nach dem Krieg blieb er in Leipheim und fotografierte in den folgenden Jahrzehnten die Stadt und ihre Menschen.

Das Museum ist am 13. September von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. (zg)

