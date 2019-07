vor 1 Min.

Talente feiern in Günzburg eine Gute-Laune-Handballparty

Gastgeber VfL Günzburg und der TSV Niederraunau schaffen sechs Siege beim Fielmann-Cup. Trainer Johannes Rosenberger gelingt ein ganz besonderes Kunststück.

Ein wunderbares Handball-Fest gefeiert haben Jugendmannschaften aus Bayern und Baden-Württemberg beim Fielmann-Cup auf der Sportanlage des Dossenberger-Gymnasiums in Günzburg. Umso größer war die Spielfreude bei den Aktiven, da das Turnier ein Jahr zuvor komplett ins Wasser gefallen war. Diesmal gab’s nur einen kleinen Regenguss, der das ansonsten schönste Sommerwetter ab er nur kurz unterbrach. Turnierleiter Jürgen Kees reagierte am Sonntag gewohnt souverän und verkürzte nach einstündiger Pause vorübergehend die Spielzeit, sodass die Finals fast planmäßig angepfiffen werden konnten. Es war nur eine der vielen guten Leistungen bei diesem Turnier. Sportlich dominierten die Landkreis-Vereine VfL Günzburg und TSV Niederraunau die meisten Wettbewerbe; zusammen holten sie sechs Siege.

Günzburg gewinnt gegen Niederraunau ganz knapp

Am Samstag waren die großen Mädchen und Jungs von der C- bis zur A-Jugend dran. Auf des Messers scharfer Schneide wurde beim Finale der weiblichen C-Jugend getanzt. In einem der vielen fair umrungenen Derbys gewann der VfL Günzburg ganz, ganz knapp 12:11 gegen die Niederrauner Handball-Freundinnen. Bei der männlichen C-Jugend gewannen die Schützlinge von Dieter Schiele und Stefan Albrecht das Endspiel gegen den TSV Trudering 13:10 – fast schon standesgemäß für einen Bayernligisten.

Bei den B-Mädchen war der SC Vöhringen das Maß der Dinge. Das Turnier der männlichen B-Jugend gewann Bayernligist TSV Niederraunau mit Trainer Johannes Rosenberger gegen die starke Spielgemeinschaft aus Kempten und Kottern, die in der Landesliga spielt.

Die Konkurrenz der weiblichen A-Jugend entschied die SG Mintraching/Neutraubling gegen die württembergischen Gäste aus Schnaitheim. Günzburgs Cheftrainer Stephan Hofmeister war begeistert von den schnellen Juniorinnen. Das Turnier der männlichen A-Jugend litt unter zwei kurzfristigen Absagen, sodass nur drei Teams antraten. Die HSG Oberkochen/Königsbronn und der TSV Niederraunau zeigten starke Leistungen, am Ende setzte sich aber der VfL Günzburg um den überglücklichen Spielertrainer Alexander Jahn knapp durch.

Ein Trainer, zwei Siegerteams

Der Sonntag wurde zum Kinder-Sportfest. Bei der männlichen D-Jugend gewann der TSV Niederraunau um Trainer Karl Weindl gegen die Gastgeber 8:4. Die stellvertretende VfL-Abteilungsleiterin Annette Fiegel-Jensen glaubt aber, dass in der Runde die Karten durchaus wieder neu gemischt werden könnten. Auch bei den D-Mädchen kam es zu einem Derby-Endspiel. Diesmal allerdings obsiegten die Weinroten. Vielleicht lag es auch an Erfolgstrainer Johannes Rosenberger, dem damit ein seltenes Kunststück gelang: Zwei Siege beim Fielmann-Cup kann man als Trainer schon einmal feiern. Einer bei den Jungs und einer bei den Mädchen ist aber selten. Am Samstag als Raunau-Trainer und am Sonntag als Günzburger Coach – das ist praktisch unmöglich und dürfte für die Ewigkeit in den Annalen stehen.

München dominiert bei den Minis

Bei den kleinen Handballern gewannen nicht die üblichen Verdächtigen aus den schwäbischen Hochburgen. Bei der E-Jugend gingen die Goldmedaillen an den TSV Allach, der in einem spannenden Endspiel (der Schiedsrichter musste danach zur Beruhigung ein Radler trinken) 12:11 gegen den TSV Schwabmünchen siegte. Bei den Minis ging Gold an 1880 München, Silber an die HSG Langenau/Wittislingen und Bronze an den TSV Schwabmünchen. Sowohl beim VfL Günzburg als auch beim TSV Niederraunau sollen die Sommerferien angeblich zur Analyse genutzt werden, warum es bei den Kleinsten diesmal nicht für das Podest reichte.

Die Günzburger Verantwortlichen um Jürgen Kees, Dominik Rembold, Siggi Walburger und Iris Groß hatten im Hintergrund top gearbeitet. Während der Veranstaltung war zu spüren, dass der VfL sehr bemüht war, ein guter Gastgeber zu sein. (zg)

