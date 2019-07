vor 3 Min.

Tanzshow: Die Sound Factory läuft wieder

Die Inszenierung des Krumbacher Tanzforums Damerau im Günzburger Forum ist keine Wiederholung, sondern eine Weiterentwicklung. Zu Recht gibt es Standing Ovations.

Von Rebekka Jakob

Auf Erfolgen ausruhen – das war noch nie der Weg des Tanzforums Damerau. Stillstand ist nicht das Motto der Krumbacher Talentschmiede des Tanzes – immer bewegt sich dort etwas. Wer deshalb glaubte, im vergangenen Jahr bei Sound Factory schon alles gesehen zu haben, und am Samstag nicht ins ausverkaufte Günzburger Forum ging, hat etwas verpasst. Sound Factory 2.0 hat das Tanzforum die Weiterentwicklung seiner Show getauft. Und damit nicht übertrieben. (Lesen Sie dazu auch: Willkommen in der Tanzfabrik)

Die Geschichte ist zwar die gleiche geblieben –

Xenia Hensch (vorne) und Sara Tenta tanzten die Hauptrollen in der Eigenproduktion des Tanzforums.

die beiden Schwestern, die bei der Explosion der Sound Factory ihren Vater verlieren, und sie zur Freude aller gemeinsam mit vielen hart arbeitenden Tänzern wieder aufbauen. Neu ist aber, wie die Choreografinnen Sylke Damerau, Carmen Deppé und Sara Tenta, vereint mit Licht-, Sound- und Videotüftler Rick Hinz sie erzählen. Die Sound Factory 2019 ist im Vergleich zu ihrem schon atemberaubenden Vorjahres-Vorgänger noch schöner, noch bunter, noch spektakulärer geworden.

Choreografin übernimmt zugleich die Hauptrolle

Sara Tenta, die im Moment selbst mitten in ihrer Ausbildung im Zeitgenössischen Tanz steckt, wagte sich an eine Doppel-Aufgabe: Als Choreografin und Trainerin zeichnet sie für die Modern-Dance-Parts der Show verantwortlich. Als Tänzerin übernimmt sie zusätzlich die Rolle der älteren Schwester und ersetzt damit Anna Lechner, die wegen ihres Studiums diesmal nicht mittanzen konnte. Gemeinsam mit Xenia Hensch als jüngere Schwester interpretiert sie tänzerisch die Beziehung zwischen den beiden Mädchen ganz neu und meistert die Doppelbelastung mit großer Eleganz und Leichtigkeit.

Auch Rick Hinz hat sich dieses Jahr wieder in einer Doppelrolle bewiesen: Als technisches Mastermind hinter Sound Factory stammen von ihm nicht nur die Komposition von Musik und Licht sowie die fast komplett neu gedrehten Videosequenzen mit den Tanztalenten, die die Geschichte vorantreiben. Auch dieses Jahr steht er wieder mit Prestige, der umjubelten Hip Hop Formation des Tanzforums, als Tänzer auf der Bühne.

94 Bilder Sound Factory 2.0 mit dem Tanzforum Damerau Bild: Rebekka Jakob

Aber auch Sylke Damerau im Ballett und Carmen Deppé beim Hip Hop zeigen mit ihren Schülern eine unglaubliche Weiterentwicklung. Ganz neue Choreografien erzählen die Geschichte, Tänze, die im vorigen Jahr schon zur Show gehörten, sind spürbar gereift und noch anspruchsvoller geworden.

Neben Ballett und Modern Dance nahm Hip Hop breiten Raum in der Inszenierung ein.

Dabei legen die jungen Tänzerinnen und Tänzer eine so große Professionalität an den Tag, dass man leicht vergisst, dass es sich hier eigentlich „nur“ um eine Schulaufführung handelt. Wenn man sich außerdem vor Augen hält, dass das Tanzforum neben der großen Showproduktion in diesem Jahr auch mehrere überaus erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen und mit Edelmetall gekürte Ballettprüfungen vorbereitet hat, kann eigentlich nur staunen und vor den Kindern und Jugendlichen – und selbstverständlich ihren Trainerinnen – den Hut ziehen.

Standing Ovations und ein Blumenmeer für die begabten Köpfe

Die Begeisterung, die sich am Ende des Stücks Bahn bricht, wenn die Sound Factory wieder hochgefahren ist, überträgt sich auch auf das Publikum. Längst sind es nicht nur stolze Eltern und Großeltern, die sich das Spektakel des Tanzforums anschauen. Inzwischen hat die Arbeit der Krumbacher echte Fans gefunden. Standing Ovations, ein Blumenmeer für die vier hochbegabten Köpfe hinter dem Projekt und die hochtalentierten Solistinnen sind mehr als verdient. Und die Vorfreude auf die nächste, große, gemeinsame Show steht allen im Saal ins Gesicht geschrieben. Die Sound Factory 2019 läuft. Und wie!

