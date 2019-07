Tarif-Konflikt bei Wanzl: Eine wichtige Entschuldigung

Bei der Auseinandersetzung zwischen IG Metall und Wanzl ist eine Gewerkschafterin zu weit gegangen. Sie hat es eingesehen und die Konsequenz gezogen - ein Zeichen von Stärke.

In der Hitze des Gefechts kann einem schon mal eine unbedachte Bemerkung rausrutschen. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, in einer zäh geführten Auseinandersetzung bewegt sich gar nichts und daran sind natürlich ausschließlich die anderen schuld. Sehr warm war es wirklich vor einem Monat auf dem Leipheimer Marktplatz, als die Gewerkschaft IG Metall die Wanzl-Beschäftigten zum Warnstreik gebeten hatte. 800 waren der Einladung gefolgt – trotz besten Badewetters. Die Kulisse beeindruckte offenbar auch einzelne Redner auf der Bühne derart, dass die Frage nach dem längeren Atem im Dauerstreit bei Wanzl gleichgesetzt wurde mit der sexuellen Potenz im Bett. Das Ergebnis: Gewerkschafter können länger.

Da mag sich manche Herrenrunde wegwerfen vor Lachen über solch zotige Bemerkungen. Geschenkt. Nicht mehr in Ordnung waren die verbalen Attacken der Gewerkschaftssekretärin Sabrina Balkheimer auf den Vorsitzenden der Wanzl-Geschäftsführung, Klaus Meier-Kortwig. dem nicht nur bescheinigt wurde, zu lügen, sich dümmlich und arrogant zu verhalten. Er wurde dann noch öffentlich mit einem Kraftausdruck belegt. So weit, so schlecht – auch, wenn man bedenkt, dass beide genannten Personen in wenigen Monaten vermutlich in einem paritätisch besetzten Aufsichtsrat vertrauensvoll zusammenarbeiten sollten.

Ein Zeichen von Stärke

Dann hat Balkheimer etwas getan, was die Sache in einem anderen Licht erscheinen lässt. Sie hat – wohl unter dem Eindruck verschiedener Reaktionen auch aus der Belegschaft heraus – in aller Form und schriftlich um Entschuldigung gebeten. Sie habe sich aus der Emotion heraus zu Äußerungen hinreißen lassen, die man auch als persönliche Beleidigung auffassen könne, schrieb sie. Balkheimers Reaktion und auch die weitere Entschuldigung des IG-Metall-Bevollmächtigten Günter Frey als Verantwortlichen des Warnstreiks sind keine Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke in einer Welt, in der Fehler doch so gerne abgewiegelt werden.

Die Ernsthaftigkeit hinter den Schreiben hat auch Manager Meier-Kortwig erkannt, der die Entschuldigungen angenommen hat. Dadurch ist ein schwelender persönlicher Konflikt hoffentlich endgültig erstickt, damit sich beide Seiten einer Lösung der Sachprobleme zuwenden können. Die sind kompliziert genug.

Anpacken statt lamentieren in Ichenhausen

Emotion ist manchmal gut, Vernunft ist oft besser. Mit Vernunft hat auch eine kleine Aktion zu tun, die diese Woche lokale Schlagzeilen gemacht hat. Es war eine Gruppe Jugendlicher, die mit einigen Erwachsenen den Ichenhauser Hindenburgpark ansteuerte, um Schmierereien zu beseitigen. Am Schluss waren mehr Freiwillige da, als benötigt wurden.

Das dürfte den Verantwortlichen der Stadt gefallen haben, dass es den Menschen hier um mehr ging als um den eigenen Kram; und dass nicht über die Vandalen lamentiert worden ist, sondern tatkräftig die Spuren der Zerstörung überstrichen worden sind. Ebenso vernünftig wie leidenschaftlich hörte sich das an, was ein Jugendlicher sagte: „Das ist deine eigene Stadt. Die musst du sauber halten.“ Es darf noch ergänzt werden: Für fremde Städte sollte das selbstverständlich ebenfalls gelten.

