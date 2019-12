vor 20 Min.

Tauben machen Ärger und Dreck

Ichenhausen will die Population eindämmen und erlässt eine Satzung. Füttern ist verboten und kann mit Bußgeld geahndet werden. Was sonst zur Abwehr möglich ist.

Von Irmgard Lorenz

Sinnbild des Heiligen Geistes, Symbol für Liebe und Frieden – oder etwa Ratten der Lüfte? Verwilderte Tauben in der Stadt können zum Problem werden, wenn sie massenhaft auftauchen. In Ichenhausen ist das ein Thema. Besonders schlimm sei es bei der ehemaligen Synagoge, sagte Bürgermeister Robert Strobel in der Stadtratssitzung, dort hielten sich oft an die 100 Tauben auf und verschmutzten unter anderem Dach, Fensterbrüstungen und Schneefanggitter.

Der Kot der Tiere sei „ein echtes Problem“, optisch ebenso wie für die Bausubstanz der Gebäude und für die Gesundheit der Menschen, sagte Strobel. Die Stiftung Ehemalige Synagoge Ichenhausen versehe das Gebäude mit einer elektronischen Taubenabwehr für etwa 16000 Euro, erfuhren die Stadträte, das Nebengebäude solle im kommenden Jahr ebenfalls eine solche Abwehr bekommen, wenn dort die Kaminsanierung erledigt wird.

Eine Patentlösung scheint nicht in Sicht

Auch die Stadt überlegt, wie sie der Taubenplage begegnen kann. Eine Patentlösung scheint nicht in Sicht. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass die Tauben nicht gefüttert werden. Gerade im Bereich der ehemaligen Synagoge musste die Stadt aber feststellen, dass regelmäßig Futter durch den Zaun auf das Grundstück geworfen wird. Ob das mittlerweile angebrachte Schild „Tauben füttern verboten“ etwas bewirkt?

Eine Bürgerin, die dafür bekannt sei, auf öffentlichen Grundstücken Futter für Vögel auszulegen und aufzuhängen, hat die Stadt im November ins Rathaus zu einem Gespräch geladen. Die Frau wurde aufgefordert, das Füttern auf öffentlichen Plätzen, Grundstücken, Straßen und Wegen zu unterlassen. „Hierbei zeigte sie sich leider wenig einsichtig“ heißt es in der Tischvorlage für die Stadträte. Wenig Hoffnung setzt die Stadt nach einem Besuch von Klaus Leix, Landesvorsitzender des Falknerordens Bayern, auf die Vergrämung der Tauben durch Falken, die in der dicht bebauten Innenstadt schlechte Bedingungen für Starts und Landungen haben. Allein die Kosten für einen Monat würden bei etwa 10000 Euro liegen, zu erwarten sei lediglich ein kurzfristiger Erfolg, sagte Strobel.

Ein Taubenschlag hatte keinen wirklichen Erfolg

Wenig erfolgreich war vor einigen Jahren der Versuch mit einem Taubenschlag, in dem die Tiere angefüttert und ihre Eier dann durch Gips-Attrappen ersetzt werden, sodass die Vögel sich weniger stark vermehren. Auch bei der Stadt Günzburg, wo es einen funktionierenden Taubenschlag gibt, haben sich die Ichenhauser informiert. Ein Taubenschlag setzt aber nicht nur intensive Betreuung voraus, sondern funktioniert nur dann wirklich gut, wenn alle anderen Nistplätze in der näheren Umgebung für die Tauben unzugänglich oder unattraktiv gemacht werden. Letzteres peilt die Stadt Ichenhausen an, die schon mit betroffenen Hauseigentümern Kontakt aufgenommen hat. Zudem soll ein Schädlingsbekämpfer engagiert werden, der Nistplätze ausfindig macht und Hauseigentümer sollen veranlasst werden, Löcher und Luken in Dachböden taubensicher zu verschließen.

Auch prüft die Stadt, ob zum Beispiel Stacheln an Gebäuden die Tauben vergrämen, sie hat im Mitteilungsblatt auf das Fütterungsverbot hingewiesen, das mit einstimmigem Stadtratsbeschluss in einer Verordnung zur Bekämpfung verwilderter Tauben festgeschrieben wird. Wer füttert, läuft dann Gefahr, Bußgeld zahlen zu müssen. Außerdem müssen Eigentümer Kontrollmaßnahmen in Dächern dulden, für Tauben geeignete Löcher und Luken müssen verschlossen werden.

Bislang gibt es keine Abschussgenehmigung

Eine Abschussgenehmigung für die Stadttauben hat das Landratsamt Günzburg bisher verwehrt. Die Vögel abzuschießen, denen nachgesagt wird, dass sie Milben, Wanzen, Flöhe und Zecken übertragen, komme erst dann infrage, wenn alle anderen möglichen Maßnahmen nichts gebracht haben, erfuhr Stadtrat Markus Spengler auf Nachfrage.

Möglicherweise müsse die Stadt einen Taubenschlag einrichten, sagte Strobel. Dieser würde je nach Anteil der Eigenarbeit zwischen 4000 und 10000 Euro Investition erfordern, zusätzlich etwa 5400 Euro jährlich für den Unterhalt, also für Füttern der Tauben, Säubern des Taubenschlags, Eiertausch und ähnliches. Das Töten von Tieren könne laut Landratsamt nur ultima ratio sein, wenn alles andere wirkungslos geblieben ist, sagte Strobel.

Jede Taubenabwehr sei nur eine Verlagerung des Problems, sagte Zweiter Bürgermeister Franz Zenker. Er äußerte die Hoffnung, dass die Ichenhauser Tauben nach Günzburg fliegen und dort die New-Castle-Tierseuche einfangen mögen. In Ichenhausen gebe es Bewohner, „die halten an die 150 Tauben, das ist nicht mehr tragbar.“

