vor 15 Min.

Taucher bergen Toten aus Fetzersee

Ein Passant hat am Fetzersee bei Günzburg ein verlassenes Auto und abgelegte Kleidung entdeckt. Taucher fanden dann im Wasser die Leiche eines Mannes.

Einem Passanten war am Montag ein verlassenes Auto am Fetzersee aufgefallen, berichtet die Polizei. Weil in der Nähe auch Schuhe und Bekleidung zu finden waren, rief der besorgte Mann gegen 19.45 Uhr die Polizei. Diese begann nach Überprüfung eine umfangreiche Suchaktion, da ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte. In die Suche waren neben der Polizei Günzburg die Feuerwehren Günzburg und Riedhausen, die Wasserrettung, sowie eine Suchhundestaffel eingesetzt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Ermittler gehen derzeit von einem Badeunfall aus

Taucher der Wasserrettung fanden am späten Abend im Wasser einen verstorbenen Badenden. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen. Diese sind nach Polizeiangaben noch nicht abgeschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler von einem Badeunfall mit medizinischer Ursache aus. (zg)

In unserem Podcast erzählt ein Retter der Wasserwacht von seiner Arbeit – und wie er dramatische Einsätze verarbeitet.

