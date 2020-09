28.09.2020

Taxifahrer im Kreis Günzburg klagen über mehr Konkurrenz

Plus Künftig fahren 33 Taxis im Günzburger Kreisgebiet. Darüber ärgert sich mancher Taxiunternehmer, weil wegen Corona eh schon weniger Fahrgäste befördert werden.

Taxifahren im Landkreis Günzburg – das war zu günstig, befand ein Gutachter vor geraumer Zeit. So günstig, dass die berufliche Existenz mancher Taxiunternehmer gefährdet sei. Deshalb hat der Kreistag beschlossen, die Tarifordnung anzupassen. Und der beauftragte Experte empfahl zudem, die Zahl der Konzessionen zu erhöhen, sodass 33 Fahrzeuge im Kreis unterwegs sein könnten. Als sich Ende April der Kreistag mit dem Thema beschäftigte, waren 31 Taxis im Einsatz. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich hatte damals schon Zweifel, ob diese Ausweitung sinnvoll ist, zumal bereits die bestehenden Unternehmen unter Corona-Einschränkungen zu leiden hätten.

Das ist fünf Monate später nicht anders. Die Nachtschwärmer halten sich in Grenzen. In Diskotheken – vor März ein gutes Kunden-Sammelbecken für Taxifahrer – ist an einen regulären Betrieb nach wie vor nicht zu denken. Entschieden wurde damals, über die Höhe der Konzessionen nichts zu entscheiden. Das wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Dieser spätere Zeitpunkt ist offenbar erreicht. Denn die Landkreisverwaltung hat inzwischen (nach zwischenzeitlicher Rückgabe von Erlaubnissen) vier Unternehmen neue Konzessionen erteilt, um auf die Gutachter-Empfehlung 33 zu kommen. Den Interessenten, die auf einer Warteliste gestanden sind, wurde ein entsprechender Bescheid erteilt. Umgesetzt ist das in den meisten Fällen noch nicht, weil beispielsweise geeignete Räumlichkeiten fehlen oder das Fahrzeug selbst.

Davon ist Olbrich nicht ausgegangen

Olbrich zeigt sich verwundert über den Alleingang der Verwaltung. Er ist davon ausgegangen, dass dieses Thema nochmals auf der politischen Ebene zur Sprache kommen wird. Anders habe er das „Verschieben auf einen späteren Zeitpunkt“ nicht verstanden.

Demgegenüber sagt Christoph Langer, der Fachbereichsleiter für Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt, dass dies aus seiner Sicht auf Sachbearbeiterebene entschieden werde. Was versucht wird, ist für ihn „ohnehin die Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite sollen Fahrgäste nicht lange warten müssen, auf der anderen Seite die Fahrten auskömmlich für die Taxiunternehmen sein“. Die Folgen von Corona seien in dem Gutachten allerdings nicht berücksichtigt gewesen.

Fahrpreise im Kreis Günzburg sind zu teuer, sagen Anbieter

Auch in der Taxibranche selbst scheint es unterschiedliche Strömungen zu geben. Einige – wohlgemerkt: Taxiunternehmen – empfinden die Fahrpreise als zu teuer. „Wer ist denn bereit, 15 Euro für eine Fahrt vom Wasserburger Weg zu den Kliniken in Günzburg zu bezahlen?“, fragt der Chef eines Unternehmens. Namentlich möchte er nicht genannt werden, da er fürchtet, sonst Schwierigkeiten mit den Behörden zu bekommen. Wie die Menschen dann dorthin kommen, weiß er nicht. Aber er glaubt zu wissen, dass seine Dienstleistung auch wegen des höheren Preises weniger nachgefragt wird. Dann kommt die ohnehin gedämpfte Nachfrage wegen Corona hinzu.

Und wenn an dem kleiner gewordenen Kuchen noch mehr mitessen wollen, was die Zahl der Konzessionen belegt, ist der Irrsinn für den Taxi-Mann komplett: „Ich glaube, der Gutachter brauch erst einmal selbst einen Gutachter.“ Das Fazit des Praktikers lautet: „Die augenblickliche Situation schwächt uns. Wir sind den Menschen zu teuer. Aber die Erhöhung der Tarife lag nicht in unserer Hand. Und dafür quasi verantwortlich gemacht zu werden, ärgert uns.“ Christoph Langer sagte gegenüber unserer Zeitung, man müsse sich erst einmal unter Corona-Bedingungen ansehen, wie sich die Sache entwickle. Grundsätzlich habe man nicht viel Geld für ein Gutachten ausgegeben, „um den Handlungsempfehlungen dann nicht zu folgen“.

Engpass vor drei Jahren

Einen Taxi-Engpass hatte es vor knapp drei Jahren in Günzburg gegeben, weil ein Taxiunternehmer seine Fahrer schwarzbezahlt hatte. Deshalb wurde der Mann nicht nur gerichtlich verurteilt. Die Kreisverwaltungsbehörde entzog ihm auch die Konzession, weil sie eine persönliche Zuverlässigkeit – essenziell bei der Personenbeförderung – nicht erkennen konnte. Kurz vor Weihnachten 2017 waren damals nur noch acht statt der 13 Taxis in der Großen Kreisstadt unterwegs.

