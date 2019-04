17.04.2019

Technikerinnen aus Westschwaben strahlen über Gold und Silber

Wie Desiree Neumann, Jessica Schober und Aranka Palfi bei den Europameisterschaften im Formenlauf abschneiden.

Insgesamt vier Medaillen geholt haben die Technikerinnen Desiree Neumann und Jessica Schober (beide TC Donau-Lech-Iller) sowie Aranka Palfi (SG Krumbach) bei den Europameisterschaften des Dachverbands World Taekwondo Europe (WTE) in der Türkei. Die drei Top-Athletinnen aus der Region Krumbach/Günzburg/Dillingen stellten sich zusammen mit 474 weiteren Kampfsportlern den Wettkämpfen in der Halle und am Strand.

Paar bis 17 Jahre Zwei Jahre zuvor war Desiree Neumann an der Seite von Leon Pfaffl (Hansu Hannover, Niedersachsen) Vize-Europameisterin geworden. Nun lautete das Ziel Titelgewinn. Nach der Vorrunde allerdings gab’s erst mal lange Gesichter. Unter 24 Paaren gab’s lediglich Platz fünf, womit wenigstens der Halbfinal-Einzug glückte. Und es wurde viel besser, denn hier setzten sich die Deutschen an die Spitze. In der Finalrunde schließlich wandelten die beiden den Druck in Energie um und präsentierten ihre besten Formen. Jubel brandete dann im gesamten deutschen Team auf, als klar war: Geschafft!

Team bis 14 Jahre Jessica Schober startete startete zusammen mit Adina Machwirth (Budo-Schule Wiesbaden, Hessen) und Ana Catalina Pohl (Taekwondo Marburg, Hessen) gegen neun Konkurrenten. Die Vorrunde entschieden die German Open-Siegerinnen souverän für sich. Vor dem Finale dann knisternde Spannung. Als letzte Starter waren die Deutschen dran. Die Favoritinnen aus der Türkei sowie das Team aus Dänemark lagen bis dahin auf den Top-Plätzen. Aber die drei deutschen Juniorinnen zeigten Nervenstärke und präsentierten absolut exakte Formen. Dank dieser starken Leistung ließen sie alle anderen Teams hinter sich und Schober durfte nur 20 Minuten nach dem Sieg von Neumann den zweiten Titelgewinn für Sportler aus der Region feiern.

Team bis 17 Jahre Es starteten insgesamt elf Mannschaften, darunter zwei deutsche mit Desiree Neumann/Annika Schendler und Anna Monika Siepmann (beide RKT Lauenau, Niedersachsen) sowie Aranka Palfi/Mia Merfeld und Emily Nitsche (beide TuS Ende Herdecke, Nordrhein-Westfalen). Beide Teams waren für die Formenläufe bestens vorbereitet und zogen souverän ins Finale ein. Am Ende stand das türkische Team ganz oben auf dem Treppchen; Neumann holte mit Deutschland I Silber, Palfi mit Deutschland II Bronze.

Beach-Einzel und Team bis 17 Jahre Im Einzel erkämpfte sich Aranka Palfi den respektablen fünften Platz. Zusammen mit Mia Merfeld und Emily Nitsche (beide TuS Ende Herdecke, Nordrhein-Westfalen) wollte sie es noch einmal wissen und der Einsatz der Silbermedaillen-Gewinnerinnen ín der Halle wurde belohnt. Hinter Dänemark und vor der Türkei gab’s wieder den zweiten Platz.

Mit ihren starken Ergebnissen trugen die drei Sportlerinnen aus der Region maßgeblich dazu bei, dass Deutschland in der Nationenwertung der Europameisterschaften den dritten Platz belegte. (zg)

