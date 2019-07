vor 51 Min.

Teile der Kirchendecke in Egenhofen stürzen herunter

In der kleinen Dorfkirche des Kammeltaler Ortsteils Egenhofen ist ein Teil des Deckenputzes abgefallen.

Plus Das Gotteshaus in Egenhofen ist nicht mehr nutzbar. Einige Bewohner vermuten, dass der Schaden durch den Straßenausbau verursacht wurde. Was der Bürgermeister sagt.

Von Wolfgang Kahler

In der Egenhofer Dorfkirche sind Teile der Stuckdecke herunter gekommen. Das kleine Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert ist auf absehbare Zeit nicht mehr nutzbar. Der komplette Schadensumfang wird erst von einem Gutachter festgestellt. Ob der Deckenschaden mit dem Straßenbau im Kammeltaler Ortsteil zusammen hängt, ist noch völlig offen, aber einige Egenhofer vermuten das.

