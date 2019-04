12:01 Uhr

Telefonverteiler beschädigt: 750 Haushalte ohne Internet und Kabel-TV

Dass ein Verteilerkasten in Burgau beschädigt wurde, hatte für viele Einwohner am Samstagabend Folgen.

Am vergangenen Samstagabend hat ein bisher unbekannter Täter laut Polizei einen Telefonverteilerkasten, der in Burgau an der Ecke Augsburger Straße/Bahnhofweg aufgestellt war, beschädigt. Circa 750 Haushalte waren zeitweise ohne Internet und Kabelfernsehen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08222/96900 an die Polizei Burgau erbeten. (zg)

