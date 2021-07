Tennis

vor 34 Min.

30er des TC Reisensburg siegen ganz souverän

Die Herren 30 des TC Reisensburg mit Mario Urban, Daniel Reichard, Jochen Petz (hinten von links) sowie Karl Reichard, Daniel Hasenfus und Martin Wiesmüller (vorne von links) gewannen ihr viertes Spiel in Folge.

Nach vier Erfolgen in Serie stehen die Tennis-Männer 30 aus Reisensburg in der Bezirksliga gut da. Wie die 60er des Vereins in der Bezirksklasse 1 abschneiden.

Weiter aufwärts geht es für die Tennis-Herren 30 des TC Reisensburg. Durch den vierten Sieg in Serie haben sie sich nun den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga erspielt. Alle Doppel gewonnen Im Heimspiel gegen den TC Tussenhausen-Mattsies zeigten die Reisensburger erneut ihre Stärke: Mario Urban, Jochen Petz, Martin Wiesmüller und Daniel Hasenfus fertigten ihre Gegner in den Einzeln teils ohne Punktverlust ab. Auch alle Doppelspiele holten sich die Reisensburger zum souveränen 7:2-Gesamtsieg. Nach den Einzeln ist schon alles klar Die Auswärtspartie der Herren 60 in der Bezirksklasse 1 beim TSV Betzigau war bereits nach den Einzelspielen zugunsten der Reisensburger entschieden. Alle sechs Spiele wurden teilweise klar gewonnen. Eingesetzt waren Dieter Blatter, Robert Keck, Robert Messerschmid, Ulrich Riess, Hans Müller und Roland Wöhrle. Auch zwei Doppelspiele gingen an die Reisensburger zum 8:1-Sieg. (AZ) Lesen Sie dazu auch Tennis Der TC Reisensburg widersetzt sich dem Trend

Themen folgen