Der TSV Offingen geht zuversichtlich in die Tennis-Saison

Zehn Tennis-Teams starten 2021 für den TSV Offingen. Die sportlichen Ambitionen sind bescheiden. Die Freude, überhaupt spielen zu können, überlagert alles.

Die Tennisabteilung des TSV Offingen schickt insgesamt zehn Mannschaften in die Punktrunde 2021 des Bayerischen Tennis-Verbands (BTV). Sportliche Ziele gibt es für diesen Sommer im Vorfeld kaum. Die Freude, wieder auf dem Court spielen zu dürfen, ist nach der langen Zwangspause für alle Aktiven die größte Belohnung.

Vier Jugendmannschaften am Start

Von den zehn gemeldeten Teams schlagen mit den Juniorinnen, den Junioren, den Knaben/Schülern und den Bambinis vier Jugendmannschaften für den TSV Offingen auf. Die Jugendleiterinnen Julia Gruhler und Carola Eppinger sind stolz, dass es Ihnen auch über den harten Corona-Winter gelungen ist, Kontakt zum Nachwuchs zu halten.

Im Erwachsenenbereich hat sich bei den Damen im Vergleich zur „Übergangssaison 2020“ eine Änderung ergeben. Trotz Meisterschaft wurde das Projekt Damen 30 vorerst wieder vertagt und die Mannschaft abgemeldet. Stattdessen gehen zwei Sechser-Teams bei den aktiven Damen in den Spielbetrieb. Die neue Mannschaftsführerin der Damen I, Nina Böck, führt ihre Mannschaft aus einer Mischung von Arrivierten und jungen, aufstrebenden Leistungsträgerinnen in der Bezirksklasse 2 an. Die Zweite um Kapitän Laura Vogel kann in der Kreisklasse 2 ebenfalls auf einen breiten Kader bauen.

Die Damen 40 gehen als Vorjahresmeister wieder in der Kreisklasse 1 an den Start.

Verjüngungskur bei den Männern

Die erste Herrenmannschat führt unterdessen ihre Verjüngungskur fort. Der freiwillige Rückzug in die Kreisklasse 2 wurde von Mannschaftsführer Felix Mayer und seiner Truppe selbst gewünscht. „Eine Liga tiefer können wir uns als komplette U23-Truppe besser entwickeln und die Grundlage für uns als Einzelspieler und Team in Ruhe aufbauen“, sagt Spieler Luca Sparhuber.

Die zweite Mannschaft geht als Vierer-Team in der Kreisklasse 4 mit Mannschaftsführer Timo Dietmayer in die Punktrunde.

U30-Spieler gibt es beim TSV Offingen mehr als genug. Daher werden auch 2021 wieder zwei Herren 30-Teams aufschlagen. Die Herren 30 I mit Teamchef und Abteilungsleiter Herbert Schieferle kämpfen in der Bezirksklasse 1 um Punkte. Die Neuzugänge Stefan Balfanz und Timo Reichhart mit in die Partien. Die Herren 30 II gehen in der Kreisklasse 2 als Vierer-Team in den Spielbetrieb. Auch Kapitän Jürgen Rößle kann dabei auf einen erfahrenen, motivierten und ambitionierten Kader bauen.

