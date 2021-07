Tennis

vor 31 Min.

Die Tennis-Frauen des TC Günzburg und ihr Jubelsprung in die Landesliga

Plus Die Tennisspielerinnen des TC Günzburg verwandeln in Nördlingen den Matchball und holen den Bezirksliga-Titel. Einen Aufstieg feiern darf auch ein anderes Team des Vereins.

Matchball verwandelt: Die sportlichen Aushängeschilder des TC Günzburg haben sich den Titel in ihren Tennis-Spielklassen und den Aufstieg auf die nächsthöhere Spielebene gesichert. Die Frauen errangen ungeschlagen die Meisterschaft in der Bezirksliga, die Männer besetzten in der Bezirksklasse 2 den Platz an der Sonne.

