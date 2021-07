Doppel-Drama ohne Happy-end beim TSV Offingen

Warum die Tennisspielerinnen des TSV Offingen ihr Spiel der Bezirksklasse 2 beim TC Holzgünz verlieren. Wenigstens die Frauen II haben einen Anlass zum Jubeln.

Teils unglückliche und letztlich auch vermeidbare Niederlagen eingesteckt haben die Tennis-Teams des TSV Offingen.

Die Damen mussten in der Bezirksklasse 2 beim TC Holzgünz mit 4:5 eine ganz knappe Niederlage hinnehmen. In der ersten Einzelrunde brachten zwar Debütantin Mirjam Schinzel und Lisa Mayer ihr Team schnell 2:0 in Führung, aus den weiteren Partien sorgte dann aber nur noch Linda Gruhler für einen weiteren Offinger Sieg, sodass es beim Stand von 3:3 in die Doppel ging. Nach einem schnellen Sieg von Sabine Sparhuber/Linda Gruhler und einer deutlichen Niederlage von Nina Gansler/Mirjam Schinzel fokussierte sich das Augenmerk auf das dritte Doppel. Und dort lief ein Drama – ohne Happy-end für die Offingerinnen. Carola Eppinger/Lisa Mayer unterlagen im Match-Tiebreak 12:14.

Herren 30 benötigen ein Tennis-Wunder

Den Herren 30 des Vereins würde nach einer neuerlichen Niederlage in der Bezirksklasse 1 beim SV Unterschneitbach nur noch ein Wunder zum Klassenerhalt verhelfen. Die Einzel begannen zwar vielversprechend, aber trotz eines Satzvorsprungs unterlag Steffen Kruppa noch im Match-Tiebreak, während Daniel Mayer in Führung liegend verletzungsbedingt aufgeben musste. Den einzigen TSV-Punkt holte Stefan Balfanz. Das 1:5 nach den Einzeln bedeutete gegen den Tabellenführer die vorzeitige Niederlage. Eine weitere Aufgabe der Gastgeber und ein erfolgreiches Doppel von Balfanz/Kruppa sorgten am Ende für eine 3:6-Niederlage. (AZ)

Lesen Sie dazu auch