Dritter Saisonsieg für die Offinger Herren

Offingens Jüngste ist auf Meisterkurs, die Herren feiern den dritten Saisonsieg: So lief der Spieltag für die Mannschaften ab.

Die Jugendteams des TSV Offingen sorgen in der Tennisverbandsrunde für Furore. Die Bambini sind mit ihrem deutlichen 5:1 gegen den TSV Burgau auf Meisterkurs in der Kreisklasse eins. Max Hackenberg, Lea Renzhofer und Amelie Heidel sorgten schon nach den Einzeln für einen klaren Vorsprung, der durch zwei Doppelerfolge sogar noch ausgebaut wurde. Die Juniorinnen feierten in ihrem Spiel gegen den TC Günzburg einen Achtungserfolg. Mit 5:1 wurden die Gegnerinnen aus der Kreisstadt besiegt. Die Truppe von Johanna Grimm setzt sich damit in einer stark besetzten Bezirksklasse zwei als bestes Landkreisteam auf einen guten dritten Tabellenplatz fest.

Die Herren eins etablieren sich nach ihrem dritten Saisonsieg in der Spitzengruppe der Kreisklasse zwei. Im Auswärtsspiel beim SV Bergheim-Augsburg setzten sich die Mannen um Felix Mayer mit 5:4 durch. In den Einzeln waren es wiederum Fabian Haas und Luca Sparhuber mit zwei klaren Erfolgen, die ihr Team in Front brachten. Rückkehrer Uli Deininger konnte ebenfalls mit einem klaren Sieg nachlegen. Für den vierten Sieg und der damit verbundenen 4:2-Führung nach den Einzeln sorgte Elias Smalko, der erneut seine Nervenstärke beweisen konnte und im Match-Tie-Break siegte. In den Doppeln rotierten die TSV-Jungs etwas durch. Das Spitzendoppel Haas/Sparhuber blieb jedoch unverändert und brachte einen weiteren deutlichen Zwei-Satz-Triumph zum 5:4-Auswärtserfolg ihrer Mannschaft durch. „Wie immer eine tolle Teamleistung“, freute sich Paul Lederle nach der Begegnung.

Damen II warten auf den ersten Erfolg

Die Damen II warten dagegen noch immer auf ihren ersten Erfolg. Bei der 3:6-Niederlage in der Kreisklasse eins beim TSV Babenhausen konnte nur Laura Vogel ihr Einzel gewinnen. In den Doppeln siegten Mirjam Schinzel/Leonie König und Patricia Dirlmeier/Julia Dirlmeier. Am Ende konnten die TSV-Damen aber dennoch stolz auf ihre Leistungen sein. (AZ)