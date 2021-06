Günzburger Damen bleiben ungeschlagen

Die Damen des TC Günzburg gewannen auch ihr drittes Saisonspiel und bleiben als einzige Mannschaft in der Bezirksliga ungeschlagen. Wie lief der Spieltag für den Verein?

Die Damen-Mannschaft des TC Günzburg wusste auch am dritten Punktspiel-Wochenende zu überzeugen – als einziges Team bleiben sie damit in der höchsten schwäbischen Liga ungeschlagen und festigen den ersten Tabellenplatz.

Bei ihrem ungefährdeten Erfolg gegen den TC Schießgraben Augsburg 2 dominierten die Günzburger Damen die Gäste aus Augsburg in allen Einzeln durch Ewa Duda, Sandra Exner, Christina Ruess, Anna Viola, Nadja Führer und Sabrina Merkle sowie in den anschließenden Doppeln durch Ewa Duda/Anna Viola, Christina Ruess/Nadja Führer und Sandra Exner/Sabrina Merkle. So hieß es am Ende ohne Satzverlust 9:0 für die Günzburger Damen.

Etwas unglücklich verlief indes die Partie der Herren in der Bezirksklasse 2 gegen den TC Burlafingen. Zwei Einzelerfolge durch Darko Milanovic und Nils Riemenschneider bei einer knappen Niederlage von Marteen de Boer führten zu einem 2:4-Zwischenstand nach den Einzeln. Die daraus resultierende riskante Doppelaufstellung wurde nicht belohnt, sodass nur ein Zähler auf der Habenseite durch Paul Zeitler/Andreas Zeitler für die Günzburger zum 3:6-Endstand hinzukam.

Erneut nichts zu holen war für die Seniorenmannschaften des TC Günzburg. Die verletzungsgeplagten Herren 70-1 kamen in der Regionalliga durch einen Sieg von Rudolf Rembold an Position 1 und Einzel-Niederlagen von Wolfgang Müller, Hans-Günter Spiess und Günther Elster gegen den TC Grün-Weiss Bayreuth nicht über ein 1:5 hinaus.

In der Bezirksklasse 2 wäre für die Herren 70-2 auch ein Unentschieden durchaus möglich gewesen – ein Sieg im Einzel durch Karl Hopf und im Doppel durch Alfred Heinisch/Rainer Damrau bei einer knappen Niederlage von Alfred Heinisch im Einzel im Match-T-Break reichte den Gästen des TC-Mertingen jedoch nur zum knappen 2:4-Endstand.

Den beiden H50-Mannschaften erging es ähnlich wie an den beiden vorangegangenen Wochenenden. In der Landesliga hieß es bei einem Einzelsieg von Hans Konle und geteilten Doppeln gegen den TC Neuperlach-Keil am Ende 2:7 und in der Bezirksklasse 2 nach einem deutlichen Einzelsieg durch Bernd Hurler 1:8 für die Gäste vom TC Wehringen. (AZ)