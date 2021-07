Nur noch ein Sieg fehlt den Frauen des TC Günzburg

Die Günzburgerinnen stehen kurz vor dem Titelgewinn in der Bezirksliga. Vielleicht gibt es im Auwald bald noch mehr zu feiern.

Auch das fünfte Spiel dieser Bezirksliga-Saison 2021 haben die Tennisspielerinnen des TC Günzburg gewonnen. Das Team des TC Legau fegten sie mit einem souveränen 8:1 vom Platz. Alle sechs Einzel gingen an die Gastgeberinnen; Trainerin Ewa Duda, Mannschaftsführerin Sandra Exner, Christina Ruess, Silke Grüner-Trippenfeld, Anna Viola und Sabrina Merkle punkteten in überzeugender Weise ohne Satzverlust. Aufgrund des einsetzenden Regens wurden die Doppel aufgeteilt.

Das ist der Gegner des TC Günzburg

Die Günzburgerinnen festigten ihre Spitzenposition in der schwäbischen Eliteklasse. Gewinnen sie auch das abschließende Spiel der Runde, ist der Aufstieg in die Landesliga perfekt. Ein Selbstläufer wird es allerdings nicht: Am 25. Juli gastieren sie beim Tabellendritten RW Nördlingen.

Auch die Männer spielen stark

Gut möglich, dass auch die Günzburger Männer demnächst feiern dürfen. Sie gewannen ihre Partie der Bezirksklasse 2 beim TSV Burtenbach 6:3. Da Tabellenführer TSV Welden etwas überraschend gegen die DJK Pfersee unterlag, kommt es nun zu einem echten Endspiel um den Aufstieg in die Bezirksklasse 1: Am 18. Juli erwarten die Günzburger den punktgleichen Rivalen im Auwald.

Wenig zu holen gab es unterdessen für die Senioren des TC Günzburg. Die verletzungsgeplagten 70er mit Rudolf Rembold, Hans-Günter Spiess, Günther Elster und Eberhard Schnödt waren in der Regionalliga beim TC Ingolstadt zu Gast. Beim 1:5 feierte Elster einen schönen Zwei-Satz-Erfolg; einige seiner Teamkameraden durften zumindest an einem Sieg schnuppern. Zwei Chancen, die ersten Punkte einzufahren, bleiben den Oldies noch.

Verletzungspech bei den 50ern

Auch die 50er gingen infolge von Verletzungspech und daraus resultierenden Aufstellungsproblemen stark gehandicapt in ihre jüngste Partie. Das nach wie vor punktlose Schlusslicht der Landesliga erreichte im Heimspiel gegen den Primus TV Altomünster nur einen Zähler; beim 1:8 punktete Jürgen Reiser immerhin souverän. Zwei Einzel mussten die Gastgeber wegen Spielermangels kampflos abgeben. (AZ)

