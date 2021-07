Sieges-Serie der Günzburger TC-Damen geht weiter

Sie bleiben Nummer eins in der Bezirksliga, die Herren festigen Tabellenplatz zwei. Wie lief der Spieltag sonst?

Die Damen-Mannschaft um Ewa Duda und Mannschaftsführerin Sandra Exner überzeugte im vierten Spiel durch einen souveränen Auftritt. Im Heimspiel in der Bezirksliga gegen die Damen des TC Schwangau hieß es nach spielerisch starken Einzel-Siegen durch die Trainerin Ewa Duda, Sandra Exner, Christina Ruess, Nadja Führer und der 14-jährigen Nachwuchsspielerin Elisa Steck bereits nach den Einzeln 5:1. Die beiden Doppelsiege durch Ewa Duda/Nadja Führer und Sandra Exner/Sabrina Merkle führten zum 7:2-Endstand und zum vierten Sieg im vierten Spiel.

Beim Auswärtsspiel der Herren in der Bezirksklasse beim DJK Augsburg-Pfersee wusste Maarten de Boer im Spitzeneinzel sowie Paul Zeitler, Elias Fischer und Nils Riemenschneider in ihren Partien zu überzeugen und somit die Weichen auf einen Sieg zu stellen. Anschließend gelangen noch zwei Doppelerfolge durch Maarten de Boer/Paul Zeitler und Elias Fischer/Nils Riemenschneider zum 6:3-Endstand, wodurch der zweite Tabellenplatz gefestigt werden konnte.

Marteen de Boer. Foto: Sammlung TC Günzburg

Die Herren 70 II in der Bezirksklasse eröffneten mit einem 4:2-Sieg gegen den TC Mering das Punktspiel-Wochenende. Nach zwei Einzelsiegen durch Karl Hopf und Erich Pohlmann sowie einer unglücklichen Niederlage im Match-T-Break durch Alfred Heinisch stand es für die Männer um Mannschaftsführer Gottfried Baur nach den Einzeln nur 2:2-Unentschieden. Mit einer wohl überlegten Aufstellung und gutem Spiel im Doppel gelang durch die Doppel Alfred Heinisch/Erich Pohlmann und Karl Hopf/Fritz Hübner der verdiente erste doppelte Punktgewinn in dieser Saison.

Die Herren 50 I und 50 II hatten jeweils mit 4:5 in ihren Spielen das Nachsehen - unglücklicher und knapper können Niederlagen nicht zu Stande kommen.

Den Herren 50 I in der Landesliga gelang es nach einer 4:2-Führung nach den Einzeln durch Siege von Stefan Ruess, Andreas Zeitler, Jürgen Reiser und Jürgen Scheffler nicht, den positiven Zwischenstand in einen Sieg umzumünzen. Entscheidend war, obwohl mit 6:1 in Führung liegend, die verletzungsbedingte Aufgabe ihres Spitzenspielers Dariusz Janczycki. Diese Bürde wurde mit in die Doppel genommen – leider konnte ohne den Spitzenspieler kein Doppel mehr gewonnen werden, wobei das Doppel Stefan Ruess/Andreas Zeitler nach hartem Kampf erst knapp im Match-Tie-Break unterlegen war und somit der bittere 4:5-Endstand besiegelt war.

Die 4:5-Niederlage der Herren 50 II in der Bezirksklasse kam ähnlich unglücklich zu Stande: Nach drei überzeugenden Einzelsiegen durch Werner Feig, Thomas Miller und Bernd Hurler hieß es vor den Doppeln 3:3-Unentschieden – dann folgte ein Tennis-Krimi ohne Happy-End - nachdem Werner Feig/Günter Renz ihr Doppel für Günzburg gewinnen konnten, fiel die Entscheidung im Doppel Robert Messerschmid/Bernd Hurler äußerst unglücklich im Match-Tie-Break mit 13:15 für die Gäste des TC Augsburg Siebentisch II.

Die Günzburger Mannschaft der Juniorinnen 18 hat sich in dieser Formation neu zusammengestellt und sehr motiviert gekämpft. Die Mannschaft musste sich 1:5 gegen den TSV Offingen geschlagen geben. Lediglich das Einzel von Anna Zeitler konnte klar gewonnen werden (6:2, 6:2). Das Doppel Anna Zeitler/Janina Buhl musste sich im Match-Tie-Break geschlagen geben.

Die Juniorinnen 18 des TC Günzburg. Foto: Sammlung TC Günzburg

Die Mädchen 15 können nach dem starken 6:0-Erfolg in der Partie gegen den TSV Deinkelscherben durch Angelina Pilharcz, Lena Schaich, Ellen Großberger und Anna Zeitler mit einem Sieg am nächsten Wochenende gegen den TC Schwaben Augsburg diese als Tabellenführer ablösen. (AZ)

Die Mädchen U15. Foto: Sammlung TC Günzburg