Spiele des TC Günzburg sind nichts für schwache Nerven

Wie die Männer und Frauen des TC Günzburg zu ihren Punkten kommen. Die Regionalliga-Herren 70 dagegen reisen weit und verlieren klar.

Spitz auf Knopf stand es für die Günzburger Tennis-Aktiven nach den Einzel-Begegnungen. Jeweils ein 3:3 hatten die Frauen in der Bezirksliga und die Männer in der Bezirksklasse 2 bis dahin erreicht. Am Ende jedoch haben beide Teams einen Erfolg bejubelt. Allerdings waren vor allem die Doppel nichts für schwache Nerven.

Spiel- und kampfstarke Frauen

Für die Frauen punkteten auf dem Weg zum 6:3 beim TC Gersthofen II Trainerin Ewa Duda, Anna Viola und Sabrina Merkle überzeugend. In drei spannenden Doppeln erzielten die spiel- und kampfstarken Günzburgerinnen Erfolge durch Sandra Exner/Nadja Führer, Ewa Duda/Sabrina Merkle (10:8 im Match-Tiebreak) sowie Christina Ruess/Anna Viola.

Nicht weniger spannend ging es beim Heimspiel der Herren gegen den TC Schießgraben Augsburg IV zu. Hier waren bereits die Einzel spannend. Trainer Marteen de Boer punktete klar, Paul Zeitler und Elias Fischer lieferten sich mit ihren Kontrahenten äußerst spannende Einzel, die jeweils im Match-Tiebreak an die Günzburger gingen.

Alle drei Doppel gehen in die Verlängerung

Doch es geht ja immer noch spannender: Alle drei Doppel landeten im dritten Satz. Wobei sich hier die TCG-Männer einfach nervenstärker zeigten. Marteen de Boer/Elias Fischer siegten 12:10, Til Riemenschneider/Nils Riemenschneider 10:8 – so erzielten die Gastgeber die entscheidenden Zähler zum viel umjubelten 5:4-Sieg.

Deutlich weniger drin war für die Seniorenmannschaften des TC Günzburg. Die Herren 70 mit Wolfgang Müller, Hans-Günter Spiess, Günther Elster und Eberhard Schnödt mussten verletzungsbedingt ohne Andi Schmid und Rudolf Rembold zum Regionalligaspiel beim 1.FC Nürnberg reisen. Alle vier Einzel und zwei Doppel gingen in zwei klaren Sätzen an die Hausherren.

Niederlagen für die 50er

Beide 50er-Teams kamen mit Niederlagen nach Hause. Die Erste verlor beim TC Kaufering 2:7, die Zweite beim TC Adelsried 3:6. Für das Landesliga-Team reichte es nur zu einem klaren Einzelsieg durch Hans Konle und einem Doppelerfolg durch Jürgen Reiser/Konle. Für die Bezirksklasse 2-Mannschaft wäre nach drei überzeugenden Einzelsiegen durch Werner Feig, Thomas Miller und Christoph Maier mehr drin gewesen. (AZ)