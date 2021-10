Teamgeist soll den TC Günzburg leiten

Der TC Günzburg hat einen neuen Präsidenten. Worauf der setzt und welche Personen die Mitglieder an die Spitze ihres Vereins wählen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des TC Günzburg ist neben diversen Renovierungsmaßnahmen an der Sportanlage auch die neue Zusammensetzung der Vorstandsriege und der Rechnungsprüfer beschlossen worden. Als Präsident wird Harry Bendl den Verein in die nähere Zukunft führen. Er betonte in seiner ersten Ansprache ausdrücklich die Wichtigkeit, den Verein im Team voranzubringen.

Dank an Vorgänger

Bendl bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Peter Dirlmeier (Vorsitzender), Manfred Merk-Viola (2. Vorsitzender) und Tina Großberger (Verwaltungswartin) für ihr langjähriges, außerordentliches und erfolgreiches Engagement sowie für die reibungslose Übergabe der Ämter. Ebenfalls Danke sagte er für die breite Unterstützung aus dem Kreis der Mitglieder. Die Bereitschaft, im Vorstand mitzuwirken oder als Helfer in den Bereichen Infrastrukturpflege, Strategieentwicklung und Veranstaltungsorganisation tätig zu werden, sei sehr hoch, lobte er.

Sportliche Erfolge

Besonders hoben Harry Bendl und Sportwart Miko Müller die großen sportlichen Erfolge der gerade abgelaufenen Sommersaison 2021 hervor. Mit dem verlustpunktfreien Aufstieg des Frauen-Teams in die Landesliga wurde das sportliche Highlight der vergangenen Jahre gesetzt, betonten sie unisono. Der gleichzeitige Aufstieg der Männer in die Bezirksklasse 1 untermauerte die sportlichen Ambitionen des TC Günzburg, laut Bendl „insbesondere als lohnenswerte Perspektive für den talentierten Nachwuchs des Vereins“. (AZ)

