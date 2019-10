00:32 Uhr

Tennisabteilung: Hier sind jetzt die Frauen am Ball

Nach 18 Jahren hat Rainer Ehlers die Leitung an Bettina Schulz abgegeben. Auch sonst gibt es Veränderungen in Burgau

Es war eine besondere Jahreshauptversammlung: Nach 18 Jahren als fester Bestandteil der Tennisabteilung trat Rainer Ehlers kein weiteres Mal bei den Wahlen zum Vorsitzenden an. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte repräsentiert nun eine Frau die Tennisabteilung. Bettina Schulz, die bereits seit einigen Monaten als kommissarisch stellvertretende Abteilungsleiterin agiert, ist als Nachfolgerin von Ehlers gewählt worden.

„Es ist ein großes Glück, dass wir viele Leute haben, die sich engagieren wollen“, sagte Ehlers. Die Mitgliederzahl habe sich, seitdem Bettina Schulz mit an Bord sei, von 128 auf 153 Mitglieder erhöht. „Das ist für mich ein Zeichen, dass die alte Riege gehen sollte“, so Ehlers. Frischer Wind täte dem Verein gut. In letzter Zeit sei auf dem Tennisplatz auch mehr los gewesen, dank diverser Veranstaltungen wie dem Tag der offenen Tür, dem Angebot beim Radelspaß oder dem Generationenturnier, sagte Ehlers.

Auch sein Stellvertreter Josef Petzold war im Lauf des Jahres von seinem Amt zurückgetreten. Christin Schaumann-Bayer folgt ihm als stellvertretende Abteilungsleiterin. Mit ihr und Kristin Ruf als neue Kassiererin bekommt Bettina Schulz engagierte weibliche Verstärkung. Negar Gruber (Presse), Evi Knauer (Jugend), Verena Veitenhansl (Protokoll), Sarah Wiedemann (Veranstaltungen) und Frank Rauner (Sportwart), als einziger Mann, komplettieren den fast ausschließlich weiblichen Vorstand der Tennisabteilung. Nach acht Jahren als Kassierer beim TSV Burgau trat auch Robert Schmid kein weiteres Mal an. Die Tennisabteilung stehe auch dank steigender Mitgliederzahlen finanziell gut da, sagte er in seinem letzten Kassenbericht.

Auch die vergangene Saison war Thema der Versammlung. Drei der vier gemeldeten Mannschaften haben den Aufstieg geschafft. Besonders bemerkenswert war die starke Leistung der Juniorenmannschaft, die all ihre Saisonspiele gewann.

Aktuell läuft die Winterrunde, bei der die Damenmannschaft in der Bezirksklasse 2 zum ersten Mal teilnimmt. Die Tennishalle ist Schauplatz für insgesamt 22 spannende Begegnungen, darunter auch mit den Herren 40 Bezirksklasse 1. Außerdem ist die Tennisanlage in Burgau am Sonntag, 10. November, Veranstaltungsort eines U7-, U8- und U9-Kleinfeldturniers, welches von der Nachwuchsförderung des Deutschen Tennis Bundes „Talentino“ veranstaltet wird. (zg)

