Testen Sie Ihr Wissen!

Heute startet die große

Die Abiturienten müssen ihr Wissen unter Beweis stellen – GZ-Leser dürfen es: Wir starten mit ihnen in die große „GZ-Prüfungswoche“. Die ganze Woche lang gibt es jeden Tag einen neuen Test. Los geht es heute mit Chemie, die uns im Alltag in allerlei Situationen begegnet. Chemie-Lehrer Peter Zehentmeier erklärt außerdem, warum so viele Schüler der Chemie im Unterricht keine große Chance geben, und warum das Fach dennoch wichtig ist.

In den kommenden Tagen gibt es im Lokalteil weitere Fragen. Am Dienstag beschäftigen wir uns mit deutschen Redewendungen und Sprichwörtern, am Donnerstag mit dem Test, den angehende Medizinstudenten absolvieren müssen. Am Freitag schließlich geht es um einen Sport, der immer beliebter wird: ums Angeln. Doch um als Angler überhaupt loslegen zu dürfen, müssen Interessenten eine Prüfung ablegen, die gar nicht ohne ist. Zum Abschluss, am Samstag, stellen wir Ihr Landkreis-Wissen auf die Probe – und wollen wissen, wie ausgeprägt Ihre Heimatkunde denn tatsächlich ist. Wer bei dieser letzten Folge miträtselt und uns seine Antworten zukommen lässt, nimmt an der Verlosung wertvoller Preise teil. Es geht um zehn Landkreisbücher, die der Krumbacher Heimatverlag Ziegler zur Verfügung stellt. Viel Spaß beim Mitmachen! (nip)

