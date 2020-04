00:30 Uhr

Teure Tiermäntel, günstige Autos und vergessene Filme

Die

Von Walter Kaiser

Wie war das damals – vor zehn, 20, 30 oder gar 40 Jahren? Was hat die Menschen und die Kommunalpolitik in den Aprilmonaten der Jahre 1980, 1990, 2000 und 2010 bewegt? Wir greifen rückblickend einige der seinerzeitigen Themen auf. Vieles aus früheren Jahren ist noch immer aktuell – manches Problem ist nach wie vor nicht restlos gelöst. Es waren und es sind bewegte Zeiten.

Annoncen in der Zeitung sind nicht nur ein Mittel der Werbung. Sie sind auch – man denke nur an Bekanntschafts- und Heiratsanzeigen – ein nicht selten amüsanter Lesestoff. Und sie sind rückblickend betrachtet ein Stück Zeitgeschichte. Wofür war im April vor 40 Jahren in der Günzburger Zeitung geworben worden? Aus heutiger Sicht für oftmals Befremdliches und Abstoßendes, aber auch für den fröhlichen Ostertanz in Gaststätten und Vereinsheimen. Und für Filme, die kein Mensch jemals gebraucht hat. Vor allem aber für Nahrungsmittel. Die Fresswelle der Nachkriegszeit schien zu Ostern 1980 noch immer nicht abgeebbt.

Mutters großer Traum war es zu Beginn der 1960er-Jahre, auch mal einen Persianer-Mantel zur Schau tragen zu dürfen. Als äußeres Zeichen der inneren Erkenntnis: „Wir haben es weitgehend geschafft.“ Die Persianer-Mäntel waren aus dem Fell von un- oder neugeborenen Karakullämmern gefertigt. Sie hatten krause Haare – entsprechend sah der Mantel aus.

Aber er war ein Statussymbol, auch 1980 noch. Ähnlich wie Mäntel aus den Fellen von Wiesel, Seehund oder Nutria. Die Anzeigenseiten der Günzburger Zeitung waren voll davon. Die „edlen Pelze“, so warb etwa Quelle, waren für 960 bis 1290 D-Mark zu haben – nicht gerade wenig Geld in jenen Tagen. Zum Vergleich: Ein erst wenige Jahre gebrauchter Opel Kadett war ab 2500 Mark zu haben, wie zahlreiche Autohäuser im April 1980 in der GZ inseriert hatten. Für einen neuen Skoda 105 S musste der Kunde 6950 Mark auf den Tisch legen, ein Opel Senator, eine Karosse des gehobenen Anspruchs, war für stolze 27000 Mark zu erwerben. Ein kleines Vermögen. Für das Vierfache war damals übrigens eine mittlere Eigentumswohnung zu bekommen.

Die Anzeigenseiten der Günzburger Zeitung quollen rund um Ostern 1980 über mit Inseraten der großen Lebensmittelgeschäfte. Vor allem Fleisch und Wurst wurden in einem wahren Unterbietungswettbewerb auf den Markt geworfen. Auch Fisch war im 100-Gramm-Bereich für wenige Pfennige zu haben. Bei Mügra in Leipheim gab es sogar lebende Karpfen und Forellen zu kaufen.

Überhaupt Mügra. Vor 40 Jahren inserierten Geschäfte im nördlichen Landkreis, an die sich allenfalls die Älteren erinnern können. Als da waren familia, in-markt, ip-Markt, Attex, BMA oder Gubi. Im Reiseangebot von Neckermann waren zwei Wochen Mallorca zu 714 Mark pro Person. Die Bekleidungshäuser boten Popeline-Mäntel für die modebewusste Dame, das Stück zum Preis von 98 bis 129 Mark. Der Stoff, aus dem in jenen Tagen vor allem der Traum von Architekten und Lehrern bestand, war der Cord. Es gab ihn als Blouson, als Jacke oder Ganzkörpergewand. Garniert, wenn irgend möglich, mit einem Rollkragenpullover. Der letzte Schrei für die Herren der Schöpfung war der Commander-Stretch-Anzug für 378 Mark.

Was tun rund um Ostern 1980 – außer essen und trinken? Abwechslung boten die Tanzveranstaltungen in zahlreichen Gaststätten und Vereinsheimen. Mit Livemusik etwa der White Shadows. Oder die Kinos, von denen es in Burgau, Günzburg, Ichenhausen und Offingen noch fünf an der Zahl gegeben hatte. Die Filme, die im April 1980 gezeigt wurden, haben es sämtlich nicht in die Hitlisten der größten Streifen aller Zeiten gebracht. Terence Hill und Bud Spencer schlugen in „Zwei hau’n auf den Putz“ ihr Gegenüber zusammen, „Die Bäreninsel in der Hölle der Arktis“ ist vermutlich ebenso zu Recht in Vergessenheit geraten wie „Nackt unter Kannibalen“. "Seite 23

Themen folgen