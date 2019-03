vor 18 Min.

Theater: „Glückliche Zeiten“ können schnell vorbei sein

Mit der Komödie "Glückliche Zeiten" liefert die Neue Bühne Ichenhausen eine Glanzleistung.

Von Walter Kaiser

Der Titel ist ironisch gemeint und insoweit irreführend. „Glückliche Zeiten“ durchleben die handelnden Personen nicht. Im Gegenteil. Boshaftigkeiten und Gezänk, private und berufliche Probleme bestimmen ihren Alltag. Dabei waren sie durchaus mal glücklich. Doch sie haben es vermasselt. Die dramaturgisch vielschichtig aufgebaute Komödie des Briten Alan Ayckbourne hat einige Längen, eher schlicht ist schlussendlich auch die Botschaft des Stücks.

Bei der Premiere am Samstagabend auf der Dilldapperbühne hat das Ensemble der Neuen Bühne Ichenhausen unter der Regie von Yasemin Kont allerdings eine schauspielerische Glanzleistung geboten. Eine Augenweide ist das aufwendig und liebevoll gestaltete Bühnenbild – und so wurde die erste von insgesamt acht Aufführungen zu einem unterhaltsamen Theatererlebnis.

Zwist und Zwietracht im Lieblingsrestaurant

Die Unternehmerfamilie Stratton kommt in ihrem Lieblingsrestaurant zusammen, um Mutter Lauras 54. Geburtstag zu feiern. Neben Vater Gerry sind Sohn Glyn und seine Frau Stephanie erschienen, außerdem Sohn Adam mit seiner neuen Freundin Maureen. Die Friseuse erscheint Laura nicht standesgemäß, der Keim für Zwist und Zwietracht ist gelegt. Der Alkohol fließt, es werden Dinge gesagt, die besser unausgesprochen blieben.

Der vor etlichen Jahren von Queen Elisabeth in den Adelsstand erhobene Sir Alan Ayckbourne hat „Glückliche Zeiten“ in überraschenden Wendungen aufgebaut. Das Stück beginnt mit dem Ende, Vorschau und Rückblende wechseln in rascher Folge, Vergangenheit und Zukunft werden eins. Den Stoff für eine Tragödie wendet der Autor in eine Komödie mit ebenso boshaften wie witzigen Dialogen.

Die Familie hat die glücklichen Momente aus der Hand gegeben

Sigmund Freud hat uns die Erkenntnis hinterlassen, dass dauerhaftes Glück in der Schöpfungsgeschichte nicht vorgesehen wurde. Es sind die glücklichen Momente, die das Leben und die Beziehungen ausmachen. Sie gilt es zu erkennen und zu bewahren. Gestern ist vorbei, morgen könnte es zu spät sein. Familie Stratton hat die einst glücklichen Momente durch Seitensprünge, wechselseitige Verletzungen, Arroganz und Unachtsamkeiten aus der Hand gegeben. Der Rest ist Bitterkeit.

Das Ensemble der Neuen Bühne Ichenhausen wird immer routinierter und professioneller. Peter Berger (Gerry), Christine Wieser (Laura), Stephan Christoph (Glyn), Katrin Astforth (Stephanie), Florian Forst (Adam) und Selma Berger (Maureen) bieten eine bewundernswerte Leistung. Denn einfach zu spielen ist das Stück nicht, es dauert mehr als zwei Stunden.

Auch die Nebenrollen dürfen glänzen

Regisseurin Yasemin Kont und der Schauspielertruppe ist es zudem gelungen, auch den Nebenrollen – dem Personal des Restaurants – amüsantes Leben einzuhauchen, als Kontrast zur Tristesse, die die Hauptrollen verkörpern. Und so durften auch Willfried Nagat, Wolfgang Allgäuer und Barbara Imig den verdienten Beifall und die Bravo-Rufe des Publikums im ausverkauften Dilldappersaal entgegennehmen. Wie auch Gerhard Sprenger und Franz Wawra für ihr höchst gelungenes Bühnenbild, das einen fließenden Übergang vom Saal zum „Restaurant“ herstellte.

Zuschauer und die Mitglieder der Neuen Bühne sind inzwischen so etwas wie eine Familie. Sie genießen die glücklichen Momente – wie am Samstagabend beim anschließenden Plauderstündchen an der Dilldapperbar.

von „Glückliche Zeiten“ werden am 29. und 30. März sowie am 5., 6., 12., 13. und 27. April geboten. Karten können bei Florales unter Telefon 08223/4900 bestellt werden.