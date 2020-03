vor 20 Min.

Theater Unterknöringen: Quelle allen Ärgers

Plus Mit Leidenschaft bringt die Laienspielgruppe einen Schwank in drei Akten auf die Bühne. Sprudelt auf einer Auenwiese tatsächlich eine wertvolle Heilquelle?

Von Alina Heindl

„Mir streidad ned, mir diskutierad!“, schallt es aus dem Saal des Gasthof Jehle im Burgauer Stadtteil Limbach. Das kommt nicht etwa von Kellnerinnen, die sich in die Haare gekriegt haben, sondern von der Laienspielgruppe Unterknöringen, die mitten in den Vorbereitungen für ihr diesjähriges Ostertheater steckt. Sie führt diesmal das Stück „Die verflixte Heilquelle“, ein Schwank in drei Akten von Beate Irmisch, auf.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen