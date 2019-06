05:00 Uhr

Theo Waigels Plädoyer für Ehrlichkeit

Die Günzburger Zeitung veranstaltet mit dem früheren Bundesfinanzminister am 7. Oktober im Forum am Hofgarten einen Leseabend. Tickets gibt es ab sofort.

Von Till Hofmann

Nicht viele können mit 80 Jahren behaupten, gefragte Gesprächspartner zu sein. Theo Waigel gehört zu diesem Kreis. Am Mittwochabend erst nahm er auf dem Roten Sofa der NDR-Sendung „Das!“ Platz und parlierte munter. Der Fundus an Anekdoten ist in einem derart erfüllten Politikerleben groß.

Viel wichtiger als der Mittwochabend war dem früheren Finanzminister in diesem Jahr der 15. April. Wenige Tage vor seinem runden Geburtstag sind die Erinnerungen des CSU-Politikers aus Oberrohr erschienen: „Ehrlichkeit ist eine Währung.“ Das hat ihn sogar mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel versöhnt, sagte er vor einigen Wochen während des Geburtstagsempfangs, den der Günzburger CSU-Kreisverband für ihn in Ursberg organisiert hatte, süffisant. Denn auf der Spiegel-Bestsellerliste stand er damals kurz vor den Top Ten – auf Platz zwölf.

Ein kurzweiliger Ritt durch die deutsche Zeitgeschichte

An diesem Tag gab Waigel auch der Günzburger Zeitung die Zusage, am 7. Oktober im Forum am Hofgarten in Günzburg aus seinen Erinnerungen zu lesen – zugunsten der Kartei der Not. Es dürfte ein kurzweiliger Ritt durch deutsche Zeitgeschichte werden, die Waigel mit Erlebtem immer wieder auflockert.

In seine Amtszeit als Finanzminister fiel die Wiedervereinigung Deutschlands. Und noch vor der staatlichen Einheit ist die D-Mark in die DDR gekommen. Lese- und Redestoff gibt es also ausreichend am 7. Oktober. Karten (Preis: 13 Euro, ermäßigt 10 Euro; ohne Buchungsgebühr) für diesen Abend, der um 19 Uhr beginnt, sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Das sind die Vorverkaufsstellen

Für den Leseabend mit Theo Waigel können an folgenden Vorverkaufsstellen Eintrittskarten erworben werden: direkt im Forum am Hofgarten (Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr und donnerstags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr), Telefon 08221/366320. Bei unserem Servicepartner, der Buchhandlung Hutter in Günzburg. Oder direkt im Internet bei eventim.de

