vor 4 Min.

Tipps am Telefon für die Umschulung

Aktion der Agentur für Arbeit am 17. Juni

Wegen der aktuellen Corona-Situation finden in der Agentur für Arbeit in Donauwörth keine Vorträge statt. Zum Thema „Für eine Ausbildung/Umschulung ist man nie zu alt“ hat nun Jessica Graf eine andere Möglichkeit geschaffen. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bietet dazu am Mittwoch, 17. Juni, von 9 bis 12 Uhr eine Telefonberatung an.

Es gibt viele Gründe, beruflich noch einmal so richtig durchzustarten. Man möchte nach einer langen Familienpause wieder in das Arbeitsleben einsteigen oder man merkt nach Jahren im Job, dass man gar nicht das macht, was man eigentlich will. Oder man möchte einfach etwas Neues ausprobieren. Egal was es ist, das Alter sollte einen nie davon abhalten diesen Schritt zu wagen, schreibt die Agentur für Arbeit. Und weiter: „Denn für eine Ausbildung ist man nie zu alt!“

Während dieser Telefonaktion beantwortet die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt unter anderem Fragen zu folgenden Themen:

Gibt es Altersgrenzen bei Ausbildungen?

Wie stehen die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen?

In welchen Branchen und Ausbildungsberufen stehen die Chancen gut, einen Ausbildungsplatz zu erhalten?

Gibt es für ältere Auszubildende eine Förderung durch die Agentur für Arbeit?

„Ich möchte alle, die über das übliche Ausbildungsalter hinaus sind und noch keine abgeschlossene Ausbildung haben oder eine neue Ausbildung anstreben, ermutigen, sich telefonisch zu melden“, sagt Graf abschließend. (zg)

können sich am Mittwoch, 17. Juni, von 9-12 Uhr unter 0906/788-316 bei Jessica Graf informieren.

Themen folgen