vor 55 Min.

Toilette bis Aufzug: So ist der Stand bei Bauprojekten

Ein öffentliches WC im Alten Rathaus, mehrere Straßenbauarbeiten und der neue Lift an der Mühlstraße: Wir haben nachgefragt, wie weit die Vorhaben sind.

Die neue öffentliche Toilette im Alten Rathaus, an der Stadtstraße in Burgau, ist in Betrieb. Geöffnet ist sie von 10 bis 20 Uhr. Das Abschließen von innen sei allerdings etwas kompliziert, sagt Stadtbaumeister Werner Mihatsch. Wegen der entsprechenden Vorschriften für die barrierefreie Toilette gehe das aber nicht anders.

Noch gesperrt ist die Staatsstraße zwischen Unterknöringen und Kleinbeuren. Wie zuletzt geplant, wird sie aber am Donnerstag kommender Woche für den Verkehr freigegeben. Inzwischen ist auch wieder das Schild in Unterknöringen ergänzt, das eine Zufahrt bis zur Kompostieranlage erlaubt. Zwischenzeitlich fehlte es, sodass der Verkehr dort eigentlich komplett gesperrt war – auch für Anlieger und Gäste des Cafés im Schloss. An der Abzweigung zur Kompostieranlage wurde jetzt die Straße asphaltiert. Wieder befahrbar ist derweil die Straße zwischen Burgau und Mindelaltheim, aber nur mit eingeschränktem Tempo. Sie wird am Mittwoch, 19. September, offiziell freigegeben. Bis dahin müssen Autofahrer noch mit Einschränkungen rechnen.

Und der neue Aufzug zwischen der Mühlstraße und dem Kirchplatz in Burgau soll im Oktober in Betrieb genommen werden. (cki)

