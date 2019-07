00:32 Uhr

Tonnenleerung: Allles bleibt, wie es ist

Ergebnisse der Befragung liegen vor

Es bleibt, wie es ist: Der Abholrhythmus bei der Bio-Tonne wird nicht verändert. Bei einer Befragung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises haben gut 55 Prozent derer, die eine braune Tonne nutzen und an der Abstimmung teilnahmen, dafür plädiert, die Termine für die Leerung wie bislang zu belassen. Dies wohl auch deshalb, weil eine Ausweitung zu höheren Gebühren geführt hätte.

Vereinfacht gesagt: Im Sommerhalbjahr wird die Bio-Tonne wöchentlich geleert, im Winterhalbjahr alle zwei Wochen. In der jüngeren Vergangenheit hatte es immer wieder Stimmen aus der Bevölkerung gegeben, die sich für Änderungen bei diesem Turnus ausgesprochen hatten. Teils war vorgeschlagen worden, die Zeiten der wöchentlichen Leerung generell auszuweiten, andere wünschten, dass die wöchentliche Leerung später im Sommer beginnt und dafür bis in den Spätherbst – wenn das meiste Grüngut anfällt – durchgeführt wird. Knapp 13000 Haushalte im Landkreis haben eine Bio-Tonne. 1640 oder 12,6 Prozent von ihnen haben an der Befragung teilgenommen, wie Anton Fink, der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes, im Werkausschuss erklärte. „Nicht gigantisch“, nannte Landrat Hubert Hafner die Rücklaufquote, aber Abstimmung ist Abstimmung. Gut 55 Prozent der Teilnehmer an der Befragung sprachen sich dafür aus, es bei der bisherigen Regelung zu belassen.

Die Gebühr für die Bio-Tonne sei 2016 „überproportional“ gesenkt worden, hieß in der Sitzungsvorlage für den Werkausschuss. Die Abfuhr sei damit lediglich kostendeckend. Eine Ausweitung der Leistungen hätte folglich zu einer höheren Gebühr von etwa einem Euro pro Monat geführt – das war es der Mehrheit der Befragten offenbar nicht wert. Die Mitglieder des Werkausschusses beschlossen deshalb einstimmig, es bei der bisherigen Abfuhrregelung zu belassen. (kai)

