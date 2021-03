06:00 Uhr

Torwarttausch beim VfL Günzburg: Handball-Drittligist holt Talent vom SC Vöhringen

Das Günzburger Eigengewächs Dennis Mendle verlässt den VfL Günzburg. Im Gegenzug holt der Handball-Drittligist ein Torwarttalent aus Vöhringen.

Dennis Mendle, bisher Torhüter des Handball-Drittligisten VfL Günzburg, wechselt zur kommenden Saison zum Verbandsligisten SC Vöhringen. Das gab der Verein am Montag bekannt. Dafür wird das bisherige Vöhringer Torwarttalent Sascha Langhans in der nächsten Runde an der Donau spielen.

Mit Dennis Mendle verlässt ein noch junger, aber doch erfahrener Spieler den VfL Günzburg in Richtung Baden-Württemberg. Spätestens seit der B-Jugend, als er über beide Jahre in der höchsten bayerischen Liga spielte, war sein Talent offensichtlich. Mendle gehörte auch in der A-Jugend-Bundesliga zu den Leistungsträgern und stieg zuletzt ohne Probleme in die erste Mannschaft ein. Mit Patrick Bieber, Patrick Rösch und Mendle hatte der VfL dann ein überragendes und eingespieltes Torhütertrio beisammen. Dennis Mendle war gleich in seiner ersten Bayernliga-Saison bei den Herren eine Bank und hielt er einige echte Big Points in einer ansonsten durchwachsenen Runde für den VfL. Spätestens in der Saison 2019/2020, an deren Ende die bayerische Meisterschaft stand, gehörte Mendle auch bei den Herren zu den absoluten Leistungsträgern.

Umso schmerzhafter für die Günzburger ist deshalb der Weggang des Torhüters zum aufstrebenden SC Vöhringen, mit der VfL bereits seit Längerem ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Hier möchte sich der 22-Jährige weiterentwickeln. Im Gegenzug kommt mit dem 18-jährigen Sascha Langhans ein echtes Talent an die Donau.

VfL Günzburg: Neuer Torhüter kommt aus Vöhringen

Das Vöhringer Eigengewächs spielt seit 2011 erfolgreich und ununterbrochen bei der Nachwuchsabteilung des SC Vöhrigen. Seit dieser Saison hat der Psychologiestudent zudem ein Doppelspielrecht bei der starken A-Jugend des TSV Niederraunau. Der 1,98 Meter große Torhüter möchte nun mit dem Schritt in die dritte Liga eine echte sportliche Herausforderung angehen. Dabei hat ihn nicht nur die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft, sondern auch das Trainergespann überzeugt. Insbesondere der aus Vöhringen stammende Torwarttrainer Andreas Theimer spielte dabei eine wichtige Rolle. Der Nachwuchskeeper möchte sich in der kommenden Saison gut in die Mannschaft einfügen und vor allem sich sportlich weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team eine tolle Saison spielen.

Damit kann der VfL mit der ersten Verpflichtung der Saison nicht nur direkt die Lücke schließen, die durch den Weggang von Dennis Mendle entstanden ist, vielmehr freuen sich die Donaustädter, mit einem talentierten Nachwuchsspieler aus der Region einen guten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft gehen zu können. (zg)

